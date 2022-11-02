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【妻強夫弱】強悍妻主宰家中大小事務　丈夫強忍10年終爆發：你好霸道

育兒經 16:40 2022/11/02

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丈夫強忍惡妻10年終爆發。

她連續三晚失眠，每當閉上眼睛，丈夫的那句惡言就會在腦袋來回穿梭：「你乜都要話晒事，你講乜都係啱嘅，我講嘅就一定係錯嘅……你好霸道呀！」

她愈想愈氣，若不是靠她當機立斷，那會換來今天的安樂窩？一對子女那有機會躋身名校？她的一切決定，有哪一環不是為了整體家庭的幸福？「……你好霸道呀！」哼！依你般優柔寡斷，走一步退兩步嘛，當乞丐了！

她未能釋懷，結婚十年來，丈夫是從沒有半句逆她意思的，這次他是吃了豹子膽嗎？即使是她發脾氣了，丈夫都慣常火速道歉，逗她再露歡顏的，但今回已經三天過去了，丈夫竟然緊抿着嘴，瞧也不瞧她一眼，是敢膽反了！

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但，她是真的霸道嗎？其實，相信這是沒有一個旁觀者會反對的。她確是主宰了家中的一切決定，大事如買屋、買車、生兒育女，以至小如選哪棵菜、哪尾魚，她的丈夫都是唯命是從，全盤聽她的。她強、夫弱。我倒苦口婆心勸她，該是時候靜心反省了。「過去我曾目睹過不少妻強夫弱的例子，結局都不是那麼美好呀！」我告訴她。

有丈夫被惡妻欺凌，長期憋着一肚子氣，原來那是有限期的，突然有天溫厚的丈夫一反常態，連珠炮發大罵太太一頓後，態度從此也強硬起來，不再被太太任意差遣了。

不過，倒有丈夫是從不反抗的，但不曉得是否憋出病來，五十來歲就一命嗚呼了。女友聽到這裏，雙眼瞪得大大的。

原文刊於《經濟日報》收費專欄「會笑媽媽」，原題為「妻強夫弱」。

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責任編輯︰王明芳

撰文 : 鄧藹霖

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