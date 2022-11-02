【留學生】一帶一路獎學金推6年吸333人來港讀書　印尼學生佔最多　

▲ 政府自2016/17學年起推出「一帶一路獎學金」，鼓勵相關國家或地區的學生來港修讀專上課程。（資料圖片）

政府自2016/17學年起推出「一帶一路獎學金」，鼓勵相關國家或地區的學生來港修讀專上課程。教育局今日（2日）書面回覆立法會議員時指出，自推出至今，已惠及333名來自36個「一帶一路」沿線國家和地區的學生，涉款8,130萬。其中2021/22學年有99人受惠，涉及2,960萬，以來自印尼及馬來西亞的學生佔最多。

教育局指，該獎學金名額由2016/17學年的10個，逐步增加至現時每年100個，涵蓋來自所有「一帶一路」沿線國家及地區來港修讀公帑資助的全日制本科及研究院研究課程學生，並為部分已與本港締結教育合作備忘錄的特定國家，包括印尼、馬來西亞、泰國、緬甸及蒙古國設有特設名額。

按教育局提供的數據，2016/17年首屆獎學金有10人領取，其後兩個學年各有30名獲獎學生；2021/22的受惠學生人數為歷年最多，有99人，涉及獎學金總額為2,960萬元；2020/21學年則有88人受惠，涉及2,380萬。

至於獲獎學生原居地的分布，整體而言，以印尼的學生最多，計劃推行6年來均有至少10人得獎學金，共涉64人；馬來西亞及泰國的學生則參加5屆，分別共有54及48人。除了東南亞一些國家較多學生參與計劃外，吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦、亞美尼亞等亦曾有零星學生獲得獎學金。

而在21/22學年，共有來自25個國家的學生獲得獎學金，以印尼、馬來西亞佔最多，各有12人，其次為哈薩克斯坦，有10人；9名學生來自孟加拉；泰國及加納亦各有8人來港讀書。參與院校方面，8間資助大學均有錄取相關學生，其中25人到中大，佔最多；其次為城大的16人、科大及浸大亦各有14人。

教育局指，沒有備存「一帶一路獎學金」獲獎學生在修畢課程後留港升學、就業或創業的有關統計數字。為吸引非本地學生來港升學，教育局稱，港府獎學基金下設「卓越表現獎學金」，研究資助局亦另設香港博士研究生獎學金計劃，為獲獎學生提供為期三年、每年合共約340,000元的津貼。局方指，會持續檢視各項措施的成效，並在有需要時推出新措施或優化現有措施，以吸引非本地傑出學生來港升學。

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記者：黃悅晴