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【入稟收樓】涉抵押5物業借貸未還　凱施餅店經營公司等遭入稟收樓

社會 15:35 2022/11/02

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涉抵押5物業借貸未還，凱施餅店經營公司等遭入稟收樓。（資料圖片）

擁有多間分店的凱施餅店，其經營公司及相關人士，遭財務公司入稟高等法院，指其未依合約繳付欠款，要求清還款項，以及交還5個抵押物業。

原告香港信貸財務有限公司，首案答辯人為蕭清蘭、蕭偉明、凱施食品有限公司、蕭偉堅及元雪全。入稟狀指，根據2020年6月3日簽訂之按揭契，首兩名答辯人作為九龍定業街定業樓兩個物業之按揭人，其餘3名答辯人為借款人，將物業抵押借款，惟未有依期還款，原告遂要求答辯人清還欠款及利息，並須交出按揭物業。

另案答辯人為凱施食品有限公司、元雪全、蕭偉成及蕭偉堅，入稟狀指，根據2018年7月27日簽訂之按揭契，首3名答辯人分別為位於牛頭角道金和樓一物業、英皇道英皇中心地下一舖位及閣樓以及定業街仁寧大廈一物業之按揭人，答辯人將物業按予原告，4名答辯人則作為借款人。惟4名答辯人均未有依約繳付欠款及利息，遂入稟要求還款，並須交出按揭物業。

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記者：林育慧

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