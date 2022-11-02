【電費上升】議員批加電費增市民負擔　謝展寰：補貼電費非長遠可持續方案

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據報，由於燃料成本上升，今年兩間電力公司（兩電）的電費顯著上升，至今未有回落跡象。環境及生態局局長謝展寰今日（2日）表示，在燃料費的加與減上有明確監管，強調國際能源價格受到多個因素影響，政府補貼電費並非長遠可持續方案，最好是市民節省用電，減低電費支出，抵銷燃料費的影響。

立法會議員陳克勤在會議上提出據報俄羅斯原油近月以75折優惠價出售，詢問當局是否知悉兩電有否考慮向俄羅斯採購能源，以降低電費增幅。謝展寰指，兩電目前未從俄羅斯採購原油，而兩電正於香港水域興建中的海上液化天然氣接收站，使香港可從國際市場以具競爭力的價格採購天然氣，減輕電費的加價壓力。

另外，被問到香港供電市場存在寡頭壟斷，亦考慮到中電在元朗大停電後的補償，亦令市民不滿意，更指政府數據有欺騙性，根據今年3月資料，香港電價是每度電1.25，澳門是1.19，內地是0.59，質問政府如何減輕市民負擔。謝展寰則稱，監管上結合政府及市場運作，在全球開放市場下亦更具優勢，至於能否要求電力公司將准許利潤降低時，他指管制協議到2033先完結，因應合約精神現時不便更改。

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責任編輯：余思嵐