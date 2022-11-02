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【特殊教育】SEN兒童日常在家訓練貼士　教育心理學家︰不能操之過急

教育 16:02 2022/11/02

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教育心理學家周聿琨分享，SEN兒童日常在家訓練貼士。（iStock圖片）

特殊學習需要（SEN）包括特殊學習困難（如讀寫障礙）、注意力不足或過度活躍症、自閉症等的發展障礙。如果兒童日常在家能得到適切的訓練，可以改善認知、情緒、行為、社交等問題，更有助提升親子關係。本篇文章的小貼士主要適用於初小家長。

顏色、大小、聲音、動作等多感官刺激，可以使孩子學習加深印象，有效強化學生的記憶，尤其在認字和學習乘數表。例如︰一、以喜歡的歌曲或口訣的形式去背誦或記字體部件；二、用不同顏色的白板筆，放大字體和把重要的部件着色；三、在空中揮動手指練習筆順；四、改用加分或獎勵制，以建立孩子興趣和自尊，都是多感官學習的方法。

為SEN孩子安排有規律的生活習慣和作息，整理好家居的玩具、圖書、衣服等收納，減少裝飾和雜物的堆積，有助小朋友改善專注力。另外，如果孩子的組織能力和自理能力都較差，每日和孩子一起收拾書包或計劃活動時，引導孩子想清楚自己即將要做甚麼（Plan），按照步驟執行（Execute），多反思需要改善的地方（Reflect），有助改善執行功能。

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防疫安排及日常生活的改變，都容易令自閉症的小朋友不安和困惑，他們需要更多的時間和耐性去明白和接受，對家長來說是另一番的折騰！因此，自閉症兒童需要更多的事前心理準備和視覺提醒（如月曆），有助他們適應轉變，穩定情緒。

一家大小一起玩益智的桌遊活動，例如層層疊、飛行棋等，享受遊戲的同時，也鍛練孩子的耐性、輪候、小肌肉發展和情緒管理。如孩子對輸贏甚為執着，可於頭幾次讓孩子先贏，待摸清玩法後，才讓孩子學習輸。平日應多灌輸「玩遊戲有贏有輸，最緊要有得玩」的道理，減低輸了發脾氣的機會。

訓練SEN孩子過程漫長，不能操之過急，而家庭幸福感滿滿，有助提升孩子的狀態，願同路人互勉之。

原文刊登於《香港經濟日報》，標題為「SEN兒童的日常實用訓練

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撰文 : 周聿琨 教育心理學家

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