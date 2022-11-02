【著數優惠】YOHO MALL推逾150件筍貨低至1折　包括Iphone 14及Mac等

▲ MEGA SALE 消費狂賞過150件精選優惠品，以低至1折發售。

距離聖誕節還有1個多月，商場陸續推出多項消費優惠，率先有元朗11月17日起，推出「MEGA SALE 消費狂賞」及逾150項期間限定優惠，低至1折。

11月17日至12月18日， 於場內消費滿$8,000即可換領$800電子錢包贈券套裝，涵蓋美容及化妝、餐飲及零售美食、時尚及運動服裝、生活雜貨及精品等；商場與場內商戶推出過150件優惠產品，由美妝用品、時尚服飾到最新Iphone 14及Mac優惠等，其中「YUAN 阿原」月桃菁華還原露以低至1折發售。

部分優惠產品：

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YOHO MALL MEGA SALE 消費狂賞

換領日期：2022年11月17日起至12月18日

換領時間：上午10時至下午10時

換領地點： YOHOMALL I 顧客服務中心

詳情：於YOHO MALL 即日以電子貨幣消費滿$8,000，即可換領$800電子錢包贈券套裝（名額有限，先到先得，換完即止）

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記者：陳麗娜