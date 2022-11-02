【綠化帶建屋】本港4年增441公頃綠化地帶　甯漢豪：適時探討個別郊野公園邊陲用地發展可行性

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《施政報告》提及，當局將會再識別約255公頃有發展房屋潛力的「綠化地帶」，預計可提供7萬個住宅單位，並會在2024年或之前改劃第一批土地，而規劃署明年會完成檢視餘下所有「綠化地帶」的發展潛力。

發展局局長甯漢豪書面回覆質詢時指，現時本港「綠化地帶」共有約1.67萬公頃，較2017年新增441公頃，主要來自2018年至2021年期間刊憲的五張大綱圖，包括小蠔灣、梅窩北、貝澳坳、沙螺灣及䃟頭、深屈及䃟石灣。

全港約1.6萬公頃「綠化地帶」用地中，超過一半已知有明顯發展限制，另外1,200公頃已納入發展計劃。

另外，早前已公布的255公頃建屋綠化地帶，分別來自8幅地塊，位於元朗、荃灣、北區、屯門四區，最大一幅土地位於屯門東，佔地107.3公頃。

具潛力的「綠化地帶」地塊群 面積(公頃) 區議會分區 厦村邊緣 12.3 元朗 橫洲 12.1 元朗 芙蓉山 5.5 荃灣 鄰近梧桐河 9.6 北區 鄰近皇后山 31.4 北區 麒麟山以南 49 元朗 牛潭尾 27.3 元朗 屯門東 107.3 屯門

資料來源：發展局

甯漢豪最後指，對於發展個別郊野公園邊陲土地，政府沒有排除，但政府需在規劃資源許可情況下，按優次處理不同土地供應選項。政府會適時探討於個別郊野公園邊陲用地進行發展的可行性。

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責任編輯：陳梓蔚