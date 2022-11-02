【綠化帶建屋】本港4年增441公頃綠化地帶 甯漢豪：適時探討個別郊野公園邊陲用地發展可行性
社會 15:48 2022/11/02
《施政報告》提及，當局將會再識別約255公頃有發展房屋潛力的「綠化地帶」，預計可提供7萬個住宅單位，並會在2024年或之前改劃第一批土地，而規劃署明年會完成檢視餘下所有「綠化地帶」的發展潛力。
發展局局長甯漢豪書面回覆質詢時指，現時本港「綠化地帶」共有約1.67萬公頃，較2017年新增441公頃，主要來自2018年至2021年期間刊憲的五張大綱圖，包括小蠔灣、梅窩北、貝澳坳、沙螺灣及䃟頭、深屈及䃟石灣。
全港約1.6萬公頃「綠化地帶」用地中，超過一半已知有明顯發展限制，另外1,200公頃已納入發展計劃。
另外，早前已公布的255公頃建屋綠化地帶，分別來自8幅地塊，位於元朗、荃灣、北區、屯門四區，最大一幅土地位於屯門東，佔地107.3公頃。
|具潛力的「綠化地帶」地塊群
|面積(公頃)
|區議會分區
|厦村邊緣
|12.3
|元朗
|橫洲
|12.1
|元朗
|芙蓉山
|5.5
|荃灣
|鄰近梧桐河
|9.6
|北區
|鄰近皇后山
|31.4
|北區
|麒麟山以南
|49
|元朗
|牛潭尾
|27.3
|元朗
|屯門東
|107.3
|屯門
資料來源：發展局
甯漢豪最後指，對於發展個別郊野公園邊陲土地，政府沒有排除，但政府需在規劃資源許可情況下，按優次處理不同土地供應選項。政府會適時探討於個別郊野公園邊陲用地進行發展的可行性。
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責任編輯：陳梓蔚