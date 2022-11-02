【新建博物館】北部都會區及交椅洲人工島將籌建新博物館　主題及内容仍在研究中

▲ 文化體育及旅遊局局長楊潤雄。（陳國峰攝）

行政長官李家超在《2022年施政報告》中提出，增加康樂及文化事務署轄下的博物館數目至19間。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，設立一所新博物館先決條件是必須有充足數量的具代表性文物展品，以充實展覽內容。此外，設立新博物館須視乎主題是否被大眾所重視及接納，能否推動文化發展及令市民大眾有所禆益。

擬建的新博物館包括在天水圍第109區的文物修復資源中心（資源中心）；由尖沙咀九龍公園內前威菲路軍營修建的中國歷史文化推廣活動中心（活動中心），以及在北部都會區和交椅洲人工島分別籌建兩間，新建博物館的主題及内容仍在研究中。

資源中心設有展覽廳、演講廳、可視式藏品庫、文物修復工作室及文物研習室等，讓參觀者可近距離觀賞和研究文物，提升大眾對文物修復的認識。活動中心配合博物館的館藏，舉辦推廣中國歷史及傳統文化的活動。

有意見認為，本港欠缺一個永久場地，為文學界提供活動和交流的平台，以及統一收藏和展出香港的文學和文獻。楊潤雄指文學是代表整個社會的素質。推崇文學令整體社會的文化素質得以提升。對於設立文學館的建議，特區政府抱持開放態度，並歡迎持份者提出相關建議，以作進一步研究和考慮。

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記者：黃穎津