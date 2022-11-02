【牙科街症】盧寵茂指時段使用率達100%難再增加　政府編制仍欠近50名牙醫

▲ 醫務衞生局局長盧寵茂指，牙科街症時段使用率已達100%，無法再額外增加服務時間。（陳國峰攝）

公營牙科服務嚴重不足，醫務衞生局局長盧寵茂今日（2日）出席立法會回應質詢時指，牙科診所原屬公務員服務，但因應需要，騰出特定時段為市民提供緊急牙科治療、即牙科街症，而使用時段更已達100%，當局無法再額外增加服務時間。當局將探討如何開闢新途徑引入合資格的非本地培訓牙醫，冀2023年內可向立法會提交相關立法建議。

醫務衞生局局長盧寵茂表示，11間政府牙科診所原為公務員及其家屬提供服務，現時每星期騰出特定時間，為市民提供免費的緊急牙科治療，包括處理急性牙患、處方藥物止痛、口腔膿腫、脫牙等。他續指，明白市民需求，惟現時牙科街症的時段使用率已達100%，當局無法再額外增加服務時間。

他又提到，現時政府約371個牙醫的編制下，仍有近50個空缺，當局正從招聘及保留人手兩方面著手處理。為穩定本地牙醫的人手供應，當局已增加大學教資會牙醫學士課程的名額，預計未來3年將有約400名畢業生。

另外，香港牙醫管理委員會自2015年將非本地培訓牙醫的許可試，由每年1次增至2次，並已改善許可試安排及成績可保留政策，以吸引牙醫人才。

他續提到，正如施政報告提及，政府將探討如何開闢新途徑引入合資格的非本地培訓牙醫，並將擬定相關政策的內容，冀2023年內可向立法會提交立法建議。

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記者：江麗盈