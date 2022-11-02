【真相大白】艾威曾花百萬為前妻醫病　Lisa被揭離婚真相落淚：仍很愛他

TVB綠葉演員艾威曾花費百萬積蓄為前妻Lisa醫病，甚至願意捐肝救妻，夫妻經歷過生死，但前妻康復後，艾威竟然選擇與Lisa離婚，最後未能白頭到老，不過兩人再見亦是朋友，對於離婚原因，艾威一直保持沉默，最近兩人為內地真人騷節目《#再見愛人2》錄影，艾威終於揭開離婚真相。

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去年3月，已經離婚一年的艾威強調與Lisa之間很多問題都解決不到，離婚是唯一的方法，慨嘆緣散了，情淡了，再挽回也只剩遺憾。直到近日，艾威和前妻參加內地真人騷《#再見愛人2》終於親揭原因，原來是不滿前妻打通宵麻將，大病過後仍不愛惜身體。30多年的感情走到盡頭。艾威講起原因時，相當激動，而Lisa就不禁落淚。

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在節目中，艾威皺着眉用說：

其實離婚是想找一個解決問題的方法，因為我們一直以來都重複又重複同一個問題，解決不了打麻將的問題。

大家都很愕然，艾威承認：「是很搞笑的一個打麻將的問題，我不是不讓你打麻將，而是你現在的身體狀況不能打，5年前是她答應的，她可以打到晚上11點鐘，只是她控制不了自己，她一打麻將，電話都不會回的，她一坐下去就，我爸爸姓甚麽都不知道，然後她又去打麻將，打到三更半夜，第二天早上回來。」

艾威越講越激動，強調自己因為打麻將這個問題感到很累，

她每次打麻將，我沒有告訴她，我是睡不着的，我說你既然不能控制自己，不要再打了，我已經很討厭，我們討論打麻將的問題，討論過幾十次，絕望，一直我腦裏面想，為甚麽她選擇麻將不選我？打麻將這個問題討論好久好多次了，就是在同一個問題上面糾纏，我覺得好累好累，你真的不能再打麻將，你再打一次麻將，代表我們離婚了，然後第二天早上，我再說一遍，你再打一次，就代表離婚，我不會再說任何一句話，3個月之後，她若無其事地告訴我去打麻將，從你打麻將那天開始，我就沒有跟你到外面去吃過飯，你知道的嗎？你留意得到嗎？

艾威在節目中問前妻：「我真的很想知道，你有沒有後悔呢？後悔那天去打麻將？」Lisa：「我有，當然有了，因為我感覺，我們不可能因為這個原因，這個...」艾威：「但是你去打麻將的時候，到底有沒有想到『我這次去打麻將，他真的會跟我離婚。』我真的好想知道，你真的完全忘記了。」Lisa已忍不住哭了，不停用紙巾拭鼻。艾威追問：「你是忘記了嗎？」

艾威在節目中透露，那個狀況是好長，有七八年了。而在預告片中，Lisa表示仍深愛艾威，更不停落淚，「我們兩個分開了這麼多年，但我依然很愛他。」原來他們分居兩年，仍未辦離婚手續，原來原因是因為有一個合適的身份，去處理對方的身後事。

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責任編輯︰王明芳