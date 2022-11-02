【輪狀病毒】踏入秋冬成腸胃病高峰期　醫生：輪狀病毒專攻5歲以下嬰幼兒

▲ 秋冬是兒童感染輪狀病毒的高峰期，引發急性腸胃炎。

病毒性腸胃炎較常見於天氣較涼的季節，可由多種病毒引致，最常見包括輪狀病毒。「輪狀病毒」顧名思義，在電子顯微鏡下呈輪狀，它是全球引致兒童腹瀉的最常見病因之一。兒科專科醫生指出它尤其影響幼童，「5歲以下小朋友曾經感染過1次或多過1次輪狀病毒」，感染症狀主要是上吐下瀉，嚴重更有機會引致死亡，可大可小。

秋冬是腸胃病高峰期

秋冬是兒童感染輪狀病毒（Rotavirus）的高峰期，輪狀病毒是急性腸胃炎常見的病原體之一，過往不時有新聞報道本港有幼兒中心或幼稚園等學校及院舍爆發急性腸胃炎，當中不少涉及輪狀病毒或諾如病毒感染。

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香港中文大學醫院兒科專科醫生韓錦倫醫生接受TOPick專訪指出，輪狀病毒是很常見的一種病毒，幾乎所有小朋友在5歲前曾經感染過一次或多過一次輪狀病毒，它會引起肚屙、肚痛、發燒和嘔吐等。以一些落後國家來說，輪狀病毒嚴重可引致多人死亡，雖然本港甚少極嚴重個案，但也曾出現死亡個案。

專攻5歲以下嬰幼兒

韓錦倫醫生提及輪狀病毒有個特點，特別影響幼兒，因為小朋友的腸道及免疫系統仍在成長中，所以萬一感染輪狀病毒，反應及嚴重性或相對地高。有家長擔心嬰幼兒未懂說話，未能表達有何不適，爸媽如何去察覺及判斷BB感染了輪狀病毒。

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屙嘔是感染輪狀病毒的主要徵狀，韓醫生指出的確嬰幼兒間中出現吐奶，而大便有所謂「陰晴圓缺」不同形態，有時也會鬆散些等，臭味程度也會不一樣，以上皆常見。不過，如果嬰幼兒排便狀況習慣持續改變，譬如BB的糞便突然多達10次的顏色有改變，不像平日3次不同，加上便便變得很鬆散，其實以上情況常見屬已有病毒感染。

韓錦倫指出輪狀病毒現時沒有藥物可醫治，只能紓緩症狀，幼童偶然會出現嚴重脫水，家長可給予足夠的水分予小朋友患者，並協助退燒，很多時會病況在2、3日穩定下來。韓醫生著家長不用過分擔憂，患輪狀病毒小朋友得到醫治，就不會缺水或有其他併發症，加上現今有預防疫苗。

有口服輪狀病毒疫苗

有關輪狀病毒疫苗，沒有列入現時常規的政府「香港兒童疫苗接種計劃」，家長需自費安排子女接種。查看資料，一般而言，全面接種輪狀病毒疫苗為3劑，第1劑於嬰兒2個月大接種，第2劑為4個月大，第3劑於6個月大接種，3劑宜在出生後32星期內完成。

問及接種輪狀病毒疫苗有時間性，韓錦倫醫生解釋雖然是有時間限制，但早遲少許也不是硬性規定，可跟醫生商議遷就去安排接種疫苗，讓孩子接受保護。不過，輪狀病毒特別影響幼兒，如過了1歲才接種，保護作用相對少了很多。又如待孩子長大些才接種功效會減少，因為他們腸道及免疫系統已成長了，而感染病毒後的反應及嚴重性可能相對地低。家長可視乎孩子需要去安排，韓醫生補充現時輪狀病毒疫苗有些是口服，變相小朋友不需要「篤針」易接受得多。

韓錦倫指出家長或會對不同疫苗出現「疫苗猶豫」和「疫苗恐懼」，不金妨向兒科醫生或家庭醫生多了解，讓小朋友接種疫苗獲保護。

其他預防感染方法

據衞生署資料，輪狀病毒主要透過口糞途徑傳播，亦可透過飲食受污染的食水食物，或接觸受污染的物件表面傳播。除了供嬰兒使用的口服輪狀病毒疫苗能有效預防此感染，保持良好的個人、食物及環境衞生最為重要。

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記者︰顏紫燕