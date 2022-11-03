香港中學生職業專才教育比賽2022頒獎典禮周六舉行 即場展出10件入圍作品 親身感受以創意塑造美好社區

由企業技術學院網絡（CTAN）舉辦的「香港中學生職業專才教育比賽2022」已進入最後階段，隨着12組決賽隊伍於上月完成向評審的簡介，最終賽果將於本周六（5日）D.PARK愉景新城舉行的「香港中學生職業專才教育比賽2022頒獎典禮暨作品展覽」公布。同場還會展出決賽隊伍的入圍作品，歡迎公眾人士到場參觀，並見證各獎項得主的誕生。

科技日新月異、世界發展迅速，書本上學到的知識，需要其他技能配合以應付各種挑戰，因此。職業專才教育（VPET）讓同學上堂學習之外，還安排他們走入真實職場崗位，親身處理各種實務工作，從中了解自己的興趣、能力及專長，為未來生涯規劃做準備。配合有關發展，由中電學院、香港國際航空學院、香港建造學院、生產力學院、港鐵學院、以及中華煤氣培訓學院等6大學院組成，並由香港專業教育學院工程學科在職培訓組提供秘書處支援的CTAN，除致力加強、改善和推廣VPET，更積極培育合資格的技術專業人才，同時通過推動終身學習鼓勵中學生上游。

多間學校組隊參加 反應踴躍



為了推廣VPET，加深中學生對它的認識，CTAN今年再次舉辦「香港中學生職業專才教育比賽」，並吸引了多間學校自組隊伍參加。



「香港中學生職業專才教育比賽2022」以「怎樣以職業專才教育技能塑造一個更美好的社區」為題，鼓勵學生發揮創意，利用職業專才教育學到的知識技能改善社區問題。是次活動反應非常踴躍。早前已選出12組隊伍於10月8日進行決賽，他們逐一在評判團面前介紹提案構思及接受提問。同學們對自己的作品充滿信心而且準備充足，對評判的提問都能輕鬆應付。

機電工程署署長彭耀雄先生, JP表示，是次比賽乃慶祝特區政府成立25周年其中一個重要活動，除了推廣VPET及CTAN之外，亦可透過比賽展現同學對如何改善香港居住環境的看法。12組參賽隊伍的作品涵蓋廢物處理、交通管理、公共設施、綠化項目及照顧長者等不同範疇，從多角度出發，致力塑造一個更美好的社區。

▲ 機電工程署署長彭耀雄先生, JP專程到來擔任評判，表示所有隊伍的作品均很有創意。

智能垃圾收集及分類

美好社區理應有潔淨衞生的環境，而關鍵在於先處理好垃圾問題。港人每日製造過萬噸垃圾，如何從各區收集及分類呢？明愛聖若瑟中學的同學想到在垃圾桶安裝智能裝置，當感應到重量超過90%表示需立刻清理，為垃圾車提供參考數值，規劃最佳的垃圾收集路線。

▲ 明愛聖若瑟中學作品「智能綠徑」，協助垃圾車規劃最佳路線，快速收集垃圾。

香港四邑商工總會黃棣珊紀念中學將焦點放在垃圾分類上，構思出「智能垃圾分類站」。垃圾站內設有自動收垃圾分類裝置，並自動進行一些簡單的拆除、清洗、切碎等工序。智能機械人會拾起一些散落在垃圾站周圍的小型垃圾，減輕街道清潔工的工作。

▲ 香港四邑商工總會黃棣珊紀念中學「智能垃圾分類站」採用太陽能發電，免卻用電的需求，為節能出一分力。

將科技融入交通管理

我們每日都要利用不同的交通工具上班上學，香港管理專業協會羅桂祥中學及新生命教育協會平安福音中學第二隊認為，改善社區可以由交通入手。香港管理專業協會羅桂祥中學的同學親身經歷在新界西北乘搭輕鐵時，乘客只集中使用列車的第一卡，較少使用第二卡，造成車卡載客量不均的情況，於是他們想出於車尾設置相機拍照，利用人工智能（AI）估算車廂內人數，將計算結果實時傳到乘客手機應用程式內，鼓勵乘客使用較少人的車卡。

▲ 香港管理專業協會羅桂祥中學的「輕鐵易」，以一個鏡頭配合人工智能技術，致力解決乘客只逼進第一車卡的問題。

佛教沈香林紀念中學的同學有感長者容易迷路，所以想出利用AI裝置協助長者單獨出行，例如以AI辨識技術分辨長者身邊的指示牌，然後透過長者的手機語音讀出當前位置及車站資訊；迷路時，長者只要啟動語音導航便可獲引導回家或聯絡家人等。同學更找來10位長者及年長校工進行測試，其中8位給予4分或以上的評分（5分為最高分），表示對作品相當滿意。

▲ 佛教沈香林紀念中學的同學留意到長者很多時在家人陪伴下才肯外出，所以構思出「道聽途說」裝置，利用AI協助長者單獨出行。

滙聚職業專才 創建多元社區

新生命教育協會平安福音中學的同學認為，傳統公共洗手間有重新規劃的必要，因而設計了「智能洗手間」。他們利用偵測器監測廁格及門外排隊人數，然後將數字上傳網頁及手機應用程式，從而協助分散人流。另外，在廁所增設自動沖水、冚廁所蓋、地板殺菌、吹風等裝置，加強清潔效果；亦在傷殘人士廁所中加裝LCD顯示器、感應器，當使用者進入並鎖門後而良久未有離開，系統將自動通知保安中心；廁格內的人士需要時亦可按動緊急按鈕，向保安中心尋求協助。

▲ 新生命教育協會平安福音中學的「智能洗手間」，不單優化公共洗手間的排隊及清潔設施，更在傷殘人士廁格加裝感應器、緊急按鈕，保障使用者在廁格內的安全。

要建立一個美好社區，需要多方面的職業專才配合，中華基督教會扶輪中學的同學想出「樂安居」社區設施這個構思，他們善用職業專才的不同才能，應用於園景設計、環保設施、遊樂場設計上，例如社區內的過渡性房屋以組裝合成，快速搭建的方式有利應付社會對房屋的逼切需要；而社區座落港鐵站旁，便利的交通配套展現鐵路及相關運輸系統專才的專業技能及知識。

▲ 中華基督教會扶輪中學的同學，善用各方面的職業專才打造「樂安居」。

一同參與頒獎典禮暨作品展覽

想進一步了解各入圍作品的創意如何塑造更美好的社區？CTAN將於本周六（5日）下午2時至5時，D.PARK愉景新城舉行「香港中學生職業專才教育比賽2022頒獎典禮暨作品展覽」，屆時大家除可一睹決賽隊伍的入圍作品外，更可一同見證冠、亞、季、優異獎，以及最具創意大獎等多個獎項得主的誕生，與同學們一起分享喜悅！

「香港中學生職業專才教育比賽2022頒獎典禮暨作品展覽」詳情

日期：11月5日（星期六）

時間：下午2至5時

地點：D.PARK愉景新城

頒發獎項：冠、亞、季、優異獎，及最具創意大獎

有關「香港中學生職業專才教育比賽2022」，可瀏覽：bit.ly/3TRwQmx

（特約）