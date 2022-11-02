【過量水銀】2人使用美白潤膚霜後懷疑水銀中毒　衞生署呼籲暫停使用「Goree」兩款產品

▲ 2人使用美白潤膚霜後懷疑水銀中毒，衞生署呼籲暫停使用「Goree」兩款產品。（政府新聞處）

衞生署衞生防護中心今日（2日）接獲醫管局通報兩宗懷疑水銀中毒個案，涉及一名39歲和一名43歲女病人，臨床診斷懷疑與使用美白潤膚霜有關，呼籲市民不要使用「Goree」兩款美白潤膚霜，因產品可能含有過量水銀成分，使用後會危害健康。

2名病人入院後診斷有蛋白尿（尿液中出現過量蛋白質），並分別表示曾使用品牌顯示為「Goree」的兩款產品「Goree Day and Night Beauty Cream Oil Free」（見圖）或「Goree Beauty Cream with Lycopene, Avocado & Aloevera」其中一款約數個月。她們的尿液樣本被發現水銀含量高於參考水平，臨床診斷懷疑與使用上述產品有關。

醫管局的化驗結果顯示其中一款產品「Goree Day and Night Beauty Cream Oil Free」含有過量水銀，而另一款產品「Goree Beauty Cream with Lycopene, Avocado & Aloevera」的水銀含量仍在測試中。衞生防護中心的調查仍然繼續，兩宗個案亦已轉交相關執法部門跟進。

中心發言人表示，長期接觸水銀會損害神經系統及腎臟，病徵包括手震、焦躁、失眠、記憶力衰退、注意力難以集中、聽力和視力下降及味覺出現變化等。嚴重者可引致腎衰竭。

正使用該兩款產品的市民應立即停止使用。如使用後感到身體不適或有懷疑，應盡快徵詢醫護人員的意見。

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責任編輯：李榮忠