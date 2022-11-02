  • 21°C
香港時間 : 20221102日 (週三) 17:39
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 颱風 梨泰院人踩人 季前賽 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 李啟言 超市大搜查 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【過量水銀】2人使用美白潤膚霜後懷疑水銀中毒　衞生署呼籲暫停使用「Goree」兩款產品

社會 16:16 2022/11/02

分享：

分享：

熱門 颱風 梨泰院人踩人 季前賽 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 李啟言 超市大搜查 1萬消費券 靚太安樂窩

2人使用美白潤膚霜後懷疑水銀中毒，衞生署呼籲暫停使用「Goree」兩款產品。（政府新聞處）

衞生署衞生防護中心今日（2日）接獲醫管局通報兩宗懷疑水銀中毒個案，涉及一名39歲和一名43歲女病人，臨床診斷懷疑與使用美白潤膚霜有關，呼籲市民不要使用「Goree」兩款美白潤膚霜，因產品可能含有過量水銀成分，使用後會危害健康。

2名病人入院後診斷有蛋白尿（尿液中出現過量蛋白質），並分別表示曾使用品牌顯示為「Goree」的兩款產品「Goree Day and Night Beauty Cream Oil Free」（見圖）或「Goree Beauty Cream with Lycopene, Avocado & Aloevera」其中一款約數個月。她們的尿液樣本被發現水銀含量高於參考水平，臨床診斷懷疑與使用上述產品有關。

醫管局的化驗結果顯示其中一款產品「Goree Day and Night Beauty Cream Oil Free」含有過量水銀，而另一款產品「Goree Beauty Cream with Lycopene, Avocado & Aloevera」的水銀含量仍在測試中。衞生防護中心的調查仍然繼續，兩宗個案亦已轉交相關執法部門跟進。

中心發言人表示，長期接觸水銀會損害神經系統及腎臟，病徵包括手震、焦躁、失眠、記憶力衰退、注意力難以集中、聽力和視力下降及味覺出現變化等。嚴重者可引致腎衰竭。

正使用該兩款產品的市民應立即停止使用。如使用後感到身體不適或有懷疑，應盡快徵詢醫護人員的意見。

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：李榮忠

相關文章

【綠化帶建屋】本港4年增441公頃綠化地帶　甯漢豪：適時探討個別郊野公園邊陲用地發展可行性
今日 15:48
【綠化帶建屋】本港4年增441公頃綠化地帶　甯漢豪：適時探討個別郊野公園邊陲用地發展可行性
【新建博物館】北部都會區及交椅洲人工島將籌建新博物館　主題及内容仍在研究中
今日 16:03
【新建博物館】北部都會區及交椅洲人工島將籌建新博物館　主題及内容仍在研究中
【牙科街症】盧寵茂指時段使用率達100%難再增加　政府編制仍欠近50名牙醫
今日 16:06
【牙科街症】盧寵茂指時段使用率達100%難再增加　政府編制仍欠近50名牙醫

你可能感興趣

【綠化帶建屋】本港4年增441公頃綠化地帶　甯漢豪：適時探討個別郊野公園邊陲用地發展可行性
今日 15:48
【綠化帶建屋】本港4年增441公頃綠化地帶　甯漢豪：適時探討個別郊野公園邊陲用地發展可行性
【新建博物館】北部都會區及交椅洲人工島將籌建新博物館　主題及内容仍在研究中
今日 16:03
【新建博物館】北部都會區及交椅洲人工島將籌建新博物館　主題及内容仍在研究中
【牙科街症】盧寵茂指時段使用率達100%難再增加　政府編制仍欠近50名牙醫
今日 16:06
【牙科街症】盧寵茂指時段使用率達100%難再增加　政府編制仍欠近50名牙醫
食用安全 環境衞生 蛋白質 腎衰竭 衞生防護中心 衞生署 品牌 美白

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【下流上車族】鬼才爸爸一門三傑聖保羅男女畢業　林敏驄歸功亡母：我哋好幸運
12:05 2022/10/28
【下流上車族】鬼才爸爸一門三傑聖保羅男女畢業　林敏驄歸功亡母：我哋好幸運
【離鄉別井的故事】香港情侶移英200萬買860呎獨立屋　感慨當地稅率高經營生意難
14:03 2022/10/26
【離鄉別井的故事】香港情侶移英200萬買860呎獨立屋　感慨當地稅率高經營生意難
【家用難題】18歲港男月入2.4萬 不滿家人要求每月3000元家用：就係唔想俾
11:47 2022/10/29
【家用難題】18歲港男月入2.4萬 不滿家人要求每月3000元家用：就係唔想俾