【零售市道】邵家輝：本港消費信心未回穩　憂市民「慳住荷包」外遊影響本地市道

▲ 邵家輝憂市民「慳住荷包」外遊影響本地市道。（資料圖片）

政府昨日公布，9月零售業總銷貨價值臨時估計為281億元，按年升0.2%，但遜市場預期。批發及零售界立法會議員邵家輝今日坦言，現時消費信心未回穩，擔心「0+3」安排鼓勵港人外遊，對聖誕及新年消費旺季的本地消費市道有影響。

邵家輝在電台節目形容，政府昨日公布的數字平穩，今年初面對第5波疫情，至今仍未完全穩控，若非有消費券助力，擔心市場情況會更差。他認為，要改善消費市道，最治本方法是完全通關，恢復與內地通關亦相當重要，因為零售界有3分之一的收入是來自旅客，當中有八成旅客是來自內地。

被問到現時「0+3」檢疫措施，會否反而鼓勵港人外出消費，影響本地零售市道？邵家輝坦言，業界傾向同意這個說法，笑謂「過去香港人在世界上，出了名喜歡去旅行」，又透露身邊亦有不少人有計劃外遊。

他認為，針對高消費群的商戶，所受的影響最為明顯；而即使是中消費群，「可能有部份人部署在大季節去旅行的時候，可能現在都會『慳住荷包』」，亦對本地零售和飲食市道造成影響。

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責任編輯：關景騰