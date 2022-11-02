  • 21°C
香港時間 : 20221102日 (週三) 17:39
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 颱風 梨泰院人踩人 季前賽 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 李啟言 超市大搜查 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【零售市道】邵家輝：本港消費信心未回穩　憂市民「慳住荷包」外遊影響本地市道

政治 16:19 2022/11/02

分享：

分享：

熱門 颱風 梨泰院人踩人 季前賽 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 李啟言 超市大搜查 1萬消費券 靚太安樂窩

邵家輝憂市民「慳住荷包」外遊影響本地市道。（資料圖片）

政府昨日公布，9月零售業總銷貨價值臨時估計為281億元，按年升0.2%，但遜市場預期。批發及零售界立法會議員邵家輝今日坦言，現時消費信心未回穩，擔心「0+3」安排鼓勵港人外遊，對聖誕及新年消費旺季的本地消費市道有影響。

邵家輝在電台節目形容，政府昨日公布的數字平穩，今年初面對第5波疫情，至今仍未完全穩控，若非有消費券助力，擔心市場情況會更差。他認為，要改善消費市道，最治本方法是完全通關，恢復與內地通關亦相當重要，因為零售界有3分之一的收入是來自旅客，當中有八成旅客是來自內地。

被問到現時「0+3」檢疫措施，會否反而鼓勵港人外出消費，影響本地零售市道？邵家輝坦言，業界傾向同意這個說法，笑謂「過去香港人在世界上，出了名喜歡去旅行」，又透露身邊亦有不少人有計劃外遊。

他認為，針對高消費群的商戶，所受的影響最為明顯；而即使是中消費群，「可能有部份人部署在大季節去旅行的時候，可能現在都會『慳住荷包』」，亦對本地零售和飲食市道造成影響。

HKET APP健康台更多都市疾病影片︰https︰//bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https︰//bit.ly/34FTtW9

責任編輯：關景騰

相關文章

【零售市道】邵家輝：零售業界前景仍不樂觀　冀盡快與國外全面通關
19:31 2022/10/06
【零售市道】邵家輝：零售業界前景仍不樂觀　冀盡快與國外全面通關
龍漢標、黃俊碩等4人加入立法會帳委會　邵家輝料任主席
21:13 2022/10/18
龍漢標、黃俊碩等4人加入立法會帳委會　邵家輝料任主席
【立法會】邵家輝重返帳委會獲選為主席　梁美芬任議規會副主席
16:32 2022/10/21
【立法會】邵家輝重返帳委會獲選為主席　梁美芬任議規會副主席

你可能感興趣

【零售市道】邵家輝：零售業界前景仍不樂觀　冀盡快與國外全面通關
19:31 2022/10/06
【零售市道】邵家輝：零售業界前景仍不樂觀　冀盡快與國外全面通關
龍漢標、黃俊碩等4人加入立法會帳委會　邵家輝料任主席
21:13 2022/10/18
龍漢標、黃俊碩等4人加入立法會帳委會　邵家輝料任主席
【立法會】邵家輝重返帳委會獲選為主席　梁美芬任議規會副主席
16:32 2022/10/21
【立法會】邵家輝重返帳委會獲選為主席　梁美芬任議規會副主席
電子消費券 疫情 邵家輝 零售

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【下流上車族】鬼才爸爸一門三傑聖保羅男女畢業　林敏驄歸功亡母：我哋好幸運
12:05 2022/10/28
【下流上車族】鬼才爸爸一門三傑聖保羅男女畢業　林敏驄歸功亡母：我哋好幸運
【離鄉別井的故事】香港情侶移英200萬買860呎獨立屋　感慨當地稅率高經營生意難
14:03 2022/10/26
【離鄉別井的故事】香港情侶移英200萬買860呎獨立屋　感慨當地稅率高經營生意難
【家用難題】18歲港男月入2.4萬 不滿家人要求每月3000元家用：就係唔想俾
11:47 2022/10/29
【家用難題】18歲港男月入2.4萬 不滿家人要求每月3000元家用：就係唔想俾