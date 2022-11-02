【最新疫情】今增4,703宗確診　另增7名染疫者離世

▲ 今增4,703宗確診，另增7名染疫者離世（曾耀輝攝）

本港今（2日）新增4,703宗確診，為連續3日維持4,000多宗，其中本地感染佔4,279宗、輸入佔430宗；另增7名染疫者離世。䘙生防護中心再發現多2宗XBB、1宗XBD、2宗BQ.1.1本地個案。

430宗輸入個案中，302宗涉及機場檢測樣本、83宗涉及第1至3日樣本，餘下45宗涉及第4至7日樣本。

學校個案方面，共197間學校呈報243宗個案，涉180名學生及63名教職員；有14間學校共14班因出現群組感染，需停課7日。

院舍個案方面，1間安老院舍共1名院友確診，3名院友需要檢疫；另有3間殘疾院舍共4名院友確診，18名院友需要檢疫。

最新影片：

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：鄧凱文