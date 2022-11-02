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【最新疫情】今增4,709宗確診　另增8名染疫者離世

社會 17:27 2022/11/02

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今增4,703宗確診，另增7名染疫者離世（曾耀輝攝）

本港今（2日）新增4,709宗確診，為連續3日維持4,000多宗，其中本地感染佔4,279宗、輸入佔430宗；另增8名染疫者離世。䘙生防護中心再發現多2宗XBB、1宗XBD、2宗BQ.1.1本地個案，患者分別居南區、油尖旺區、大埔區、中西區及九龍城區。

衞生防護中心再發現5宗感染Omicron變種病毒株新亞系本地個案，其中感染BQ.1.1為居於南區的30歲女子及居於油尖旺區的46歲女子，其已接種三劑疫苗；居於大埔區的47歲女子感染XBD，其已打3針疫苗。居於中西區的44歲女子及居於九龍城區的56歲男子則感染XBB，其已接種三劑疫苗。

430宗輸入個案中，302宗涉及機場檢測樣本、83宗涉及第1至3日樣本，餘下45宗涉及第4至7日樣本。

學校個案方面，共197間學校呈報243宗個案，涉180名學生及63名教職員；有14間學校共14班因出現群組感染，需停課7日。

院舍個案方面，1間安老院舍共1名院友確診，3名院友需要檢疫；另有3間殘疾院舍共4名院友確診，18名院友需要檢疫。

呈報陽性個案的安老院舍：

  • 翠灣護老院有限公司（香港柴灣翠灣邨翠灣商場地下8及9號舖）

呈報陽性個案的殘疾人士院舍：

  • 新生精神康復會新生會大樓宿舍（II） (九龍深水埗南昌街332號新生會大樓4字樓）
  • 香港心理衞生會康屏宿舍（九龍觀塘翠屏（南）邨翠榮樓地下A及B翼）
  • 鄰舍輔導會怡晴居（九龍黃大仙東頭(二)邨興東樓地下1-4號及彩東樓地下15-18號）

最新感染Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系個案分別佔本地個案約0.1%及91.3%。

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記者：鄧凱文

 

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