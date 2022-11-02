【雙11優惠】Trip.com雙11狂賞　$111起快閃酒店+Mastercard卡優惠低至2折【內附連結】

▲ Trip.com推出5週年×雙11狂賞優惠。

一年一度的雙11（11月11日）快將來臨，各商戶均推出不同期間限定優惠，出盡法寶吸客。如今已經開關，不少人立即逃離香港出國旅行，令到因疫情而冒起的Staycation變得水靜河飛。

適逢Trip.com成立5週年紀念，連同雙11來個聯乘優惠，於10月28日至11月13日期間推出為期兩星期「Trip.com 5 週年× 11.11 每日狂賞」活動，發放不同本地酒店、吃喝玩樂低至2折的的優惠，還有每日限時搶購的優惠，包括$111起快閃酒店優惠、當地體驗優惠及Mastercard卡專享高達$1,100海外及本地酒店、機票優惠代碼等，非常精彩！

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活動期間逢星期一、三、五早上10時推出14間限量酒店激抵優惠，多間酒店優惠價錢低至每晚$111，包括香港迪士尼樂園酒店或迪士尼探索家度假酒店、香港灣仔帝盛酒店、香港港島英迪格酒店 等。

此外，還有以$1,111入住馬哥孛羅香港酒店高級套房（連$1,300餐飲消費額+紅酒）、$2,111入住奕居 （連早餐+$1,500 餐飲消費額）等。

▲ 香港迪士尼樂園酒店、迪士尼探索家度假酒店每晚只需$111！

至於逢星期二、四早上10時，則發放本地吃喝玩樂優惠，包括Häagen-Dazs Mini Happy Together兌換券買一送一、以$11購買The World of Nickelodeon特展香港站入場門票或香港挪亞方舟門票、海洋公園獨家套票$360（包括門票、附送樽裝可樂一支及園內$30現金券）等。但要注要，數量有限，售完即止。

▲ 海洋公園獨家套票 $360（包括門票、樽裝可樂一支及園內$30現金券）

而Mastercard卡專享酒店優惠於10月28日至11月11日晚上10時開搶，凡會員預訂本地、海外預付酒店或機票滿$1,000，輸入相關優惠代碼，可享獨減$200、$400、$600、$800；或滿$1,500 減$1,100，優惠低至27折，大前提當然是使用本地或澳門地區發行之Mastercard卡結賬吧！

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責任編緝：馮雪怡