【美酒佳餚】首批2.5萬張電子優惠券10時開搶　免費品嚐享創意雞尾酒或美食【附詳情】

▲ 首批2.5萬張電子優惠券明早10時開搶，憑券享創意雞尾酒或指定餐飲。（旅發局提供）

香港美酒佳餚巡禮11月開鑼，主題「品味全城」。市民可以優惠價100元或150元享用特別為活動而設的美酒美食外，香港旅遊發展局透過 Discover Hong Kong 電子平台，於11月內分兩期向公眾送出合共5萬張美酒佳餚巡禮「電子優惠券」，成功領取者憑相應活動「電子優惠券」即可免費體驗「創意雞尾酒」及「遊『酒』海岸線」兩項精彩活動， 品嚐雞尾酒或小食、以及指定美酒佳餚組合菜單。首批 2.5 萬張電子優惠券將於今日（3 日）上午 10 時起派發。

活動優惠一： 直接以優惠價享用美酒美食

活動今年以「品味全城」為主題，旅發局與業界合作，推出多項「創意雞尾酒」，以及帶大家沿著海岸線追尋佳釀美食的「遊『酒』海岸線」兩項活動。市民可直接到各參與商戶以優惠價付費惠顧，感受當中精彩內容，其中「創意雞尾酒」商戶提供指定餐單， 每款雞尾酒或小食大部份均以100元發售；「遊『酒』海岸線」商戶則推出150元優惠價的期間限定美酒佳餚組合菜單，讓市民在海港美景下「Chill」住嘆環球主題的醇酒盛宴。

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活動優惠二： 登記帳戶有機會領取免費電子優惠

旅發局更將分兩期、派發共5萬張免費電子優惠券。首批2.5萬張免費電子優惠券今早10時起以先到先得形式派發。有興趣的市民須擁有 Discover Hong Kong 網站的電子優惠平台帳戶，未有帳戶者可預先於 Discover Hong Kong 網站 ，以手提電話作簡單註冊。

登入平台後，在兩款電子優惠券中選取其中一款，儲存到個人帳戶的電子錢包中，最多只可同時保存 1 張免費電子優惠券， 兌換完已有優惠券後才可再次到平台領取。公眾可先到活動網站瀏覽兩大活動內容，揀定心水優惠。

登記及使用詳情：

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「香港美酒佳餚巡禮 2022」電子優惠券詳情

派發日期：

2022 年 11 月 3 日（星期四）早上 10 時開始

2022 年 11 月 17 日（星期四） 早上 10 時開始

網址：www.discoverHongKong.com/WineDineFestival/hk-tc

共有兩款限量電子優惠券可供領取 （每次只限取一款及一張）：

創意雞尾酒電子優惠券，可在逾 210 間參與餐廳及酒吧換領指定 餐單上價值 100 元的一款雞尾酒或小食

遊「酒」海岸線電子優惠券，可在近 160 間參與餐廳及酒吧換領 價值 150 元的指定美酒佳餚組合菜單

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責任編輯：陳麗娜