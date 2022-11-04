【童你Chat】劍橋碩士爸被5歲女兒喜好考起　10題答錯6題不合格

▲ 劍橋碩士爸爸Derek對5歲女兒Elise有幾了解？（文子健攝）

你知不知道仔女最愛吃甚麼？又最喜歡爸媽跟他們做甚麼？《湊得輕鬆啲》之「童你Chat」一連3集，邀請3對親子組合，透過問答和畫畫任務，考考家長對小朋友的了解程度，並邀請心理學家剖析親子的畫作，了解一家人的關係。

最後一集的主角是從事金融工作的劍橋碩士爸爸Derek和K3女兒Elise，在第一項任務中，爸爸要回答10條關於小朋友的問題，每題10分，總分100分。不過，Derek似乎對女兒的喜好不甚了解，例如問到「Elise最愛吃的餸菜」，爸爸多次偷問女兒答案，Elise只是笑而不語，決不給爸爸貼士。

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任務一︰問答遊戲

最後爸爸猜是「粟米」，Elise毫不留情地舉了「錯誤」的牌子，原來她最喜歡吃蛋。另問到Elise最好朋友的名字、最喜歡的老師是誰、最喜歡跟爸爸做甚麼等，Derek都答錯，最終只答對4條，錯了6條，總分40分，不合格！Derek卻尷尬笑言，

跟我預期的差不多！

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任務二︰繪畫全家幅

第二項任務是繪畫《家庭動力畫》，親子各自以「屋企人做緊一啲嘢，包括自己」為題，繪畫一幅畫。究竟畫者會理解為一家人一起做一些事，還是各自做一些事，可反映家庭親密度。

爸爸Derek畫了火柴人一家四口在西九草地野餐，他和太太中間是Elise，而剛出生的細女則在右手邊較上位置，Derek解釋，因當時BB未出世，所以想像她在肚內參與。

而Elise繪畫的圖畫，是她與妹妹去坐船，妹妹不慎掉落海，她用自己的長手把妹妹撈起來，而爸媽則在家中。

▲ 「心‧啟‧晴」心理健康中心心理學家李偉堂分析父女畫作。（陳國峰攝）

專家剖析畫作

「心‧啟‧晴」心理健康中心心理學家李偉堂指出，爸爸雖然是畫火柴人，但所畫的是一家人做一件事，可見他們的家庭關係融洽「至於Elise的畫作，只畫了自己和妹妹，可見對家姐來說，妹妹的出現是很大的衝擊，至於這個衝擊是好是壞，就要看未來的相處時間。

Derek表示，細女在10月初出生，要照顧初生B的時間比較多，在細女出生前已有跟Elise解釋情況，在照顧細女時，也讓Elise參與，不會因湊B而令與Elise的親子時間減少。而他和太太也盡量分配照顧大女和細女的時間，確保不會偏袒某一個。

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記者︰林愛娜

攝影︰文子健

剪接︰文子健