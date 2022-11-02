【梨泰院人踩人】出事前4小時警接79通電話求助無行動　首爾市長落淚致歉

▲ 對於事故導致156人死亡，首爾市長落淚致歉。(影片截圖)

南韓首爾梨泰院上周六（10月29）萬聖節活動發生人踩人慘劇，至今已造成156人死亡。事件發生至今，愈來愈多真相浮上水面，當地傳媒近日便揭發事故發生4小時前，警方原來已接到79通電話，全是投訴當日梨泰院人潮太多，惟當時警方收到有關情報後卻置若罔聞，沒有立即採取行動，慘劇亦最終發生。消息傳開後，當地警方隨即遭各界痛批。對此，韓國總統尹錫悦下令展開全面調查，而韓國警察廳長等行政首長則向國民公開道歉。

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根據韓國SBS電視新聞報道，從事故當天晚上6時到10時期間，警方接到的電話共有79次，並非早前公開交代的11次。儘管警方強調，事發當天已派出了137名警員駐守梨泰院，但傳媒亦批評顯然地見，這些人手並不足夠控制現場秩序。對於外界對警方的種種指責，韓國總統尹錫悦於昨日(1日)上午便於國務會議前，下達「徹底查明真相」指示，要求警方提交詳細報警內容，以追究事件中是否有人失職。

同一日，韓國多名高級官員亦接連道歉。警察廳長尹熙根於記者會進行鞠躬道歉，坦承意外當晚的人潮判斷應變不足，又承認警方對來電的報案處理不夠慎重，並為慘劇感到「沉重責任」。尹熙根亦承諾會進行嚴格的內部調查，包括涉及警員現場、收到報案時的應變、以及各級人員的行動是否適當，同時宣佈國家警察廳將設立獨立機構追責，以增加透明度。

首爾市長吳世勳於另外一個記者會上落淚致歉。吳世勳認為，身為首爾市長，理應對市民安全與生命負責，對此事有無限責任。而吳世勳也承諾，首爾市政府將會持續協助受難者與相關家屬。

韓國行政安全部長李祥敏1日也表示對事件深表歉意，並承諾國家會汲取突訓，全力做好善後和調查工作，以防止類似大規模傷亡事故重演。

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責任編輯：羅嘉欣