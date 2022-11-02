【中風危機】30歲男一天飲4杯咖啡極頭痛　醫生：攝取過量咖啡因可增中風機率

▲ 30歲男子一天飲4杯咖啡，極度頭痛。

咖啡是很多都市人不可或缺的杯中物，但飲用過量可對身體帶來損害。有台灣醫生分享案例，指有一名30多歲男病人因工作需提神，一天飲4杯咖啡，導致持續頭痛疲倦。醫生建議，病人要慢慢降低咖啡因攝取量，否則可致暈眩、中風機率加劇。

最新影片：

台灣外科醫師陳榮堅日前在Facebook上分享一個病例，表示曾遇到一位30多歲男病人有高血壓情形，擔心是代謝症候群相關疾病，經檢查後才發現，高血壓是由於「晚上睡不好」，因此獲處方安眠藥。

惟病人服藥後，雖然改善了睡眠問題，但卻陸續出現頭痛、疲倦的症狀。醫生估計可能是安眠藥副作用所致，因此建議可攝取咖啡因來改善。未料3、4年後，病人又表示頭痛開始發作。

經問診後，醫生才得知男子原來由於升職關係，工作量變大，因此一天會飲4杯咖啡來提神。醫生建議男子減少攝取咖啡因，在一段時間後，男子的徵狀也得以紓緩。

醫生指出，攝取過量咖啡因，會讓頭部肌肉變緊繃。若平常習慣飲高劑量的咖啡，而突然要降低咖啡因攝取，他強調必須「緩緩的降低」，否則可會出現「咖啡因戒斷」症狀。

而當「咖啡因戒斷」症狀出現時，患者會有劇烈頭痛，甚至可導致暈眩。若體內有過量咖啡因，也可增加中風機率。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【獨家優惠】限時搶Columbia網店購物滿$2000即減$400優惠碼︰https://bit.ly/3DvaCkv

責任編輯：羅嘉欣