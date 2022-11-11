【忽然心動】湯洛雯首拍愛情電影感滿足　馬志威演渣男現實欠缺情趣

愛情喜劇《忽然心動》講述4對情侶的故事，其中一對就是湯洛雯（靚湯）與馬志威（Edward）。在接受TOPick專訪時，首次合作的二人大數對方優點，Edward搞笑地形容拍檔是靚、在拍攝上有很多想法，靚湯就認為Edward是認真的人。

工作與拍拖也最重要是當中的體會，首度參演電影的靚湯直言自己也喜歡看愛情電影，這套電影也是她想拍的電影戲種。

Edward、靚湯在電影中分別演渣男、時間管理大師，二人異口同聲地稱：「自己梗係同角色唔似」，那就一同探索二人在感情上的一面吧！

▲ 湯洛雯與馬志威。（黃建輝 攝）

曾歷感情地獄？

Edward在電影中飾演花心男，一腳踏兩船同時戀上陳庭欣（Toby）及周子馨（Julia），他也對被兩女揮刀攻擊的動作戲感難忘。

這種渣男確實要不得，但又總有人感情至上而奮不顧身地愛著對方，靚湯憶述自己年青時的一段情：「我曾經處於沒有安全感的關係，就好像置身在地獄，20多歲時的男朋友是比較喜歡結識異性，對方也會刪訊息，變相就會經常吵架。」

走出錯誤的關係後，靚湯悟出安全感在拍拖中的重要度，「喜歡成熟、坦盪盪的男生，有甚麼也會拿出來說，就會簡單地發展感情。我在愛情中是一位男生，不太喜歡對方收收埋埋。」

Edward同樣著重與另一半的溝通，他稱：「我會向她分享每一次的工作行程，也是責任心的表現。」 有同感的靚湯接著說：「其實也不是報到，是很自然地向對方分享，也不是質問式地向對方查問確實工作時間與地點。」

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靚湯屬懶惰女友

藝人工作不定時，抽出時間與另一半拍拖已是難事，Edward也不禁笑說：「可以一腳踏數船的人在時間管理上真的很厲害！又要隱瞞另一半、互相猜度，真的會很疲累。」

Edward、靚湯也相當忠於自己的一半，或許也與性格有關，靚湯稱：「我與你有相似的地方，就是很怕煩。我連落街買菜也覺得很麻煩，要更換衣服、穿鞋，又怎可能一次過應付數位男士呢？」 此時，她也不諱言自己是宅女：「我只是喜歡待在家裡。」

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與另一半的甜蜜事

女生或多或少也曾埋怨另一半欠缺情趣、未有花心思在自己身上。外表有型的Edward與不少男士一樣，也自覺不是浪漫的人，身為悶蛋的他覺得向另一半送上花束已是極其甜蜜的事。

換上女生的角度，靚湯覺得對方不一定需要送禮物：「可能趁對方疲累時，送了親手煮的食物，也是很浪漫的事。又或者對方很辛苦時就多加遷就。」她又比較著重心意：「對方是記得我說過的話就比較重要，我是喜歡細心的男生，懂得上心也是浪漫的！」

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結婚有期？

靚湯與男友馬國明拍拖三年，也曾在網上大放閃光彈，被粉絲、網民期待著二人成婚之日。靚湯笑說父母、親友也不會向她催婚、過問感情事，「反而最多也是傳媒會問，我也會向親戚說 『睇新聞啦』。 」

▲ 湯洛雯、馬國明（IG圖片）

Edward一於直接避年，不在節日時出席家庭聚會，也慶幸自己家中孻仔，沒有被催婚的壓力呢！

不少人也會把「拍拖以結婚為目標」掛在嘴邊，當然現實也不一定如自己的所願，靚湯對於結婚與否相當看得開，她稱：「不會渴望結婚，而且結婚也不是證明二人感情好，再加上二人不是有意生育的話，真是不用太介懷結婚與否。」

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記者：陳淑霖

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