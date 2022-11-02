【公屋供應】政府擬青衣長康邨旁建3,400伙公屋　最快2034年落成

▲ （區議會圖片）

房屋署擬在青衣西路建3,400伙公屋，項目毗鄰長亨邨、長康邨、青華苑及曉峰園等住宅區，佔地2.7公頃，料2034/35年度落成。

擬議項目共會建3座住宅大樓，提供3,400個單位，供9,200人居住。項目將包括括長者 、幼兒及康復設施等社會福利設施，亦會興建公共運輸交匯處。其他擬建設施則包括餐飲設施、 超級市場等。

按現時的發展計劃，工程預計於2028/29年度展開， 並於2034/35年度落成。

有別於一般建屋工程，擬議發展用地需進行工地平整，包括填土、建造斜坡及相關的擋土牆等工程，更要興建一條大約700米長的污水管道。

由於擬議公營房屋發展位處山谷，需因應發展要求進行填土、 建造斜坡及護土牆等工程以平整土地。工程範圍內一段溪流將需要改 道並於發展用地的西面重置。

另外，擬議公營房屋發展亦將影響一段「青衣自然徑」。計劃建議於擬議發展的西面興建一段新的路徑，以延伸現有的「青衣自然徑」，並連接 青衣西路，以提供替代路徑。

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責任編輯：陳梓蔚