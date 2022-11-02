【自助餐優惠】11月最新12間酒店自助餐優惠　最平自助午餐只需$328

▲ 11月最新12間酒店優惠，有酒店提供6歲以下小童免費優惠！

踏入年尾，不少酒店提供11月BUFFET優惠，TOPick為大家搜羅了12間酒店自助餐優惠，遍佈港九新界！最平自助午餐只需$328起，自助晚餐低至$538，可任飲汽水餐酒，當中有酒店推出蟹主題的自助餐，大家不要錯過呢！

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港島區

1.港島海逸君綽酒店

▲ 港島海逸君綽酒店。（圖片由kkday提供）

港島海逸君綽酒店的Harbour Grand Café 咖啡廳提供酒店自助餐，自助餐提供多款的國際美食，自助午餐包括生蠔、蟹腳、刺身、 40多款熱盤及沙律。

晚餐則是一系列歐洲特色美食，包括歐洲龍蝦、蟹腳、生蠔、鴨肝等，推介有脆皮德國燒豬手、比利時藍青口配蕃茄莎莎、法式鴨肝慕絲配牛油麵包多士、西班牙海鮮飯等。甜品包括12種口味的 Mövenpick雪糕以及多款歐洲蛋糕和甜點如法國蒙布朗巴黎泡芙圈、法式檸檬撻、朱古力沙赫蛋糕和德式芝士蛋糕等。

環球美食自助午餐

價錢:原價$471，優惠價$381起

味歷歐洲龍蝦、蟹腳、生蠔自助晚餐

價錢:原價$878，優惠價$657起

2.柏寧酒店

▲ 柏寧酒店。（圖片由kkday提供）

PLAYT 以時代感及工業味濃的室內設計，提供全日自助餐及單點菜式。自助午餐包括凍海鮮、魚生壽司、點心及中式鑊氣小炒、泰式頭盆沙律及熱盆、印度菜式、自家製雪糕及多款甜品等。自助晚餐則包括兩款即開時令生蠔、凍海鮮（龍蝦、面包蟹、青口及蝦）、魚生壽司、即煎鴨肝、時令燉湯、點心、中式鑊氣小炒及印度菜式等。

PLAYT 自助午餐

價錢:原價$438，優惠價$350起

PLAYT 自助晚餐

價錢:原價$812，優惠價$649起

3.灣仔會展（中心）薈景

▲ 灣仔會展（中心）薈景。（圖片由kkday提供）

薈景自助餐高達48折，假日自助午餐包括「薑汁臘腸炒青口」及「威靈頓牛柳拼煙鴨肉」等，更可品嚐搞鬼「燒賣」造型立體手工蛋糕等，6歲以下的小童可免費享用自助餐及免費暢飲汽水、橙汁、啤酒及紅白餐酒。

「環球海鮮滋味盛薈」自助晚餐可以吃到多款海鮮凍盤，如加拿大波士頓龍蝦、海蝦、麵包蟹等，更有一系列國際美食如燒美國特級牛肉。

同樣，6歲以下的小童可免費享用自助餐，還有生日優惠，４位以上顧客惠顧自助晚餐，生日之星可獲贈生日蛋糕一個。

薈景假日自助午餐時光

價錢:原價$976，優惠價$464起

薈景環球海鮮滋味盛薈自助晚餐

價錢:原價$834，優惠價$720起

4.維港凱悅尚萃酒店

▲ 維港凱悅尚萃酒店。（圖片由kkday提供）

The Farmhouse咖啡廳平日自助晚餐（週一至週四）提供拉丁美洲主題自助餐，包括冰鎮海鮮及即切刺身，一系列亞洲美饌、燒味和印度咖哩及各款中式佳餚等。即點即製美食如港式麵檔、即煮黑松露蘑菇醬意大利粉及每天不同的即燒美食。

甜品方面有多款選擇的雪糕吧及每天不同的即點即製甜品。主廚會每日推出精選菜式，例如冰鎮龍蝦、烤安格斯牛扒、烤羊肉及雞肉串。每逢周末更有冰鎮加拿大鱈場蟹腳、燒虎蝦及燒帶子等。

The Farmhouse 咖啡廳自助晚餐

價錢:原價$742，優惠價$641起

5.君悅酒店

茶園自助午餐主打歐陸佳餚，食物包括：冰鎮海鮮（雪蟹腳、海螺、虎蝦等）、自家製煙燻挪威三文魚、自家製肝醬、是日即切烤肉，包括烤羊架、西冷牛扒等、炸魚薯條、印度美食、甜品及自家製雪糕（多達10種口味），暢飲啤酒及多款汽水。

價錢:原價$702，優惠價$568起

九龍區

6. 九龍香格里拉

▲ 九龍香格里拉。（圖片由kkday提供）

九龍香格里拉Café Kool有12個開放式廚房，自助餐帶來各式各樣的亞洲、西式和印度美食，還有一系列凍海鮮、沙律、意粉及甜品等。

海鮮、即開生蠔、天婦羅、日式梳乎厘班戟 (只限晚市供應)、日式銅鑼燒 (只限午市供應)等，周日早午自助餐每位可享鮮甜加拿大龍蝦1隻。

香格里拉會會員可享：同行兒童賓客自助餐優惠，首兩名0至3歲小童可免費享用自助餐(最少與一位成人賓客同行)，第三位或以上的同行小童可享半價，4至11歲小童可享自助餐原價五折優惠。

Café Kool自助早午餐

價錢:原價$625，優惠價$500起

Café Kool自助午餐

價錢:原價$471，優惠價$353起

Café Kool自助晚餐

價錢:原價$801，優惠價$641起

7.尖沙咀凱悅酒店

▲ 尖沙咀凱悅。（圖片由kkday提供）

尖沙咀凱悅酒店咖啡廳呈獻海鮮市場主題自助晚餐，自助晚餐供應冰鎮龍蝦尾、龍蝦鉗、自家醃製香橙蒔蘿紅菜頭三文魚、龍蝦湯、油甘魚、避風塘炒龍蝦、地中海式油封八爪魚、海鮮炒飯等。

自助午餐供應蟹肉飛魚籽沙律、泰式蟹肉青木瓜沙律、軟殼蟹青瓜卷、蟹肉蛋白炒飯等。 另提供一系列日式海鮮刺身及壽司，以及多款自家製甜品。不得不提的是5歲以下小童可免費享用自助晚餐及午餐。

尖沙咀凱悅酒店自助午餐

價錢:原價$449，優惠價$380起

尖沙咀凱悅酒店自助晚餐

價錢:原價$801，優惠價$694起

8.海景嘉福洲際酒店

▲ 海景嘉福洲際酒店。（圖片由kkday提供）

今個秋季，海景咖啡廊自助晚餐獻呈多款時令蟹饌，如冰凍蟹類、日式卷物、泰式咖哩到中式大閘蟹，每位會有一隻清蒸大閘蟹及大閘蟹粉鴨肝鍋巴。

另外每位有3隻芝士忌廉菠菜焗蠔，推介美食包括泰式咖哩炒蟹、麵包蟹、焗釀蟹蓋等，現場還有即烤乳豬，即製意大利芝士蛋糕等，現推出自助晚餐第三位$8優惠。

「蟹之盛宴」自助晚餐

價錢:原價$2600，優惠價$1610起（已包3位價格，平均每位只需$537）

9.朗廷酒店

▲ 朗廷酒店。（圖片由kkday提供）

The Food Gallery自助午餐包括時令新鮮生蠔、瑞典小龍蝦、冰島翡翠螺、鳳尾蝦、加拿大青口、燒牛肉、三峇烤魚、馬拉炒蜆等。

自助晚餐呈獻「蟹逅金秋自助晚餐」，括惹味香口的亞洲咖哩蟹﹑避風塘炒蟹﹑天婦羅軟殼蟹﹑的清蒸螃蟹等，滿足各位「蟹迷」的味蕾，另有多款美食如生蠔、鳳尾蝦、加拿大青口、膠扒時蔬、燒牛扒、煎鴨肝等，每枱更可帶最多兩位隨行小童(3 歲或以下)免費享用自助午餐或晚餐。

The Food Gallery Buffet自助午餐

價錢:原價$482，優惠價$348起

期間限定「蟹逅金秋」自助晚餐

價錢:原價$878，優惠價$742起

獨家親子家庭樂滿FUNThe Food Gallery自助午餐（2成人2小童 /2成人1小童，已包加一服務費）

價錢:原價$1280，優惠價$905起

10.城景國際

酒店推出呈獻「泰」滋味放題，約40款泰式美食，供應前菜、沙津、沙爹、咖喱、泰式小炒及飯麵等。推介包括泰式鮮蝦刺身、冬蔭功、辣椒膏炒青口、椰汁青咖喱蝦、板燒羊仔鞍、燒黑豚豬頸肉、芭提雅香草燒春雞、青檸辣椒珍寶魷魚等。

無限供應紅白餐酒、啤酒、汽水及多款Movenpick雪糕，小童3歲或以下免費。

價錢:原價$468，優惠價$368起

新界區

11.沙田凱悅酒店

▲ 沙田凱悅酒店。（圖片由kkday提供）

咖啡廳供應提供多款國際及本地美食，設有4個不同主題的開放式廚房，中國廚房炮製香港地道鑊炒美食；凍廚房供應冰鎮海鮮；西式廚房即場烤焗薄餅、意大利麵及烤肉；甜品廚房供應自製甜品及糕點，可無限添飲精選餐酒、汽水、橙汁等，6歲以下的小童可免費享用自助餐。

自助午餐

價錢:優惠價$451起

黃昏自助午餐

價錢:優惠價$517起

自助晚餐

價錢:優惠價$693起

12.九龍東皇冠假日酒店

▲ 九龍東皇冠假日酒店。。（圖片由kkday提供）

酒店供應「蠔得喜」自助午餐及，「生蠔.松葉蟹腳.鴨肝」自助晚餐。自助午餐包括即開生蠔、青口、黃金螺、白蜆、熟蝦，星期六、日及公眾假期更會供應松葉蟹腳。

4款刺身、六款壽司、水耕菜沙律吧、八款頭盤、中西餐湯、燒紐西蘭草飼肉眼牛扒、燒羊脾、中東旋轉烤肉檔等。晚餐額外有松葉蟹腳，星期六、日、公眾假期及前夕供應波士頓龍蝦，兩者皆有七款口味的Haagen-Dazs雪糕及朱古力噴泉。

「蠔得喜」自助午餐連無限暢飲

價錢:原價$404，優惠價$328起

「生蠔.松葉蟹腳.鴨肝」自助晚餐連無限暢飲

價錢:原價$636，優惠價$538起

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責任編緝：蕭雅文