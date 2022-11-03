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【兄弟情深】暖心弟弟代生病小一哥哥上網課　課後教不會哥哥崩潰大哭

育兒經 10:00 2022/11/03

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弟弟很認真代哥哥上網課。

兄弟如手足！內地一對小兄弟盡顯兄弟手足之情。一名幼兒園男童得知哥哥生病無法上課，主動代替哥哥就讀一年級的哥哥上網課，下課後由弟弟教回哥哥，但哥哥事後怎教都教不會，氣得弟弟當場哭出來。畫面曝光後，引發網友爆笑與熱議。

最新影片推介:

據內地《新浪視頻》報導，弟弟做「槍手」代替生病的哥哥上網課，起初還能有說有笑的教哥哥功課，但哥哥可能身體仍然不適，沒有專心聽弟弟教課，一條題目教了好幾次都不懂，令弟弟生氣得漲紅著臉、雙手抱頭哭了出來，還跟旁邊拍攝的媽媽說「我不想當老師了」。

沒想到，哥哥聽完弟弟的「教訓」，都眼濕濕及嘴扁扁，最後兩兄弟都哭起上來，影片曝光後掀起大陸網友，尤其是家長們熱議，「不知為啥看了好舒壓」、「當了家長才能真的體會弟弟的痛苦」、「希望小兄弟不要因此討厭上課或傷了感情」，還有人笑說「這就是現實版的難兄難弟吧」。

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責任編輯︰王明芳

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