【精彩慶典】油塘大本型10周年推連串獎賞活動　抽獎隨時贏名貴房車或購物禮券

▲ 大本型舉辦一連串精彩賞獎活動。

踏入11月，「大本型」商場正式開業10周年，為隆重其事以「十全十美型十載」為主題舉辦了一連串十個精彩慶典活動。由一眾商戶為十周年打響頭炮，全場推出至型禮遇，多買多賞。

不得不提還有「大本型」十周年至型大抽獎的終極大獎，頭獎為價值$310,000 Audi名貴房車一部。而為期2個月的慶祝活動中，一眾明星網紅齊齊「型」聚大本型共賀佳節。

除了三個精彩的舞台活動請來多位人氣歌手為大本型獻唱外，更有多位知名KOL及明星共襄盛舉，為大家網羅十周年至型、至激、至好玩的推廣及活動，線上線下同樣星光熠熠。

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「即抽即獎」+「終極大抽獎」

凡於推廣期內於「大本型」商戶以電子貨幣消費購物滿指定金額（需憑兩間不同商戶即日所發出的有效機印發票合併計算消費金額），即可享有「即抽即獎」和「終極大抽獎」機會。

「即抽即獎」獎品豐富包括有各商戶$10至$500購物禮券，實用廚具、護理品及時尚精品。

「終極大抽獎」於2023年1月5日在核數師監督下舉行，頭獎為Audi A3 Sportback名貴房車、二獎為iphone14手提電話、DYSON 戴森 Digital Slim™ Fluffy 輕量無線吸塵機，名貴獎品超過20份，總值高達$338,000得獎結果於2023年1月12日刊登於The Standard、「大本型」Facebook及網站公佈。

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責任編緝：馮雪怡