【公然挑釁】菜檔店員挑釁及阻撓食環署人員執法　警方翌日拘捕兩名男子

▲ 菜檔店員挑釁及阻撓食環署人員執法，警方翌日拘捕兩名男子。（警方圖片）

警方表示，深水埗警區於今（2日）上午，在網上留意到一些資訊，指有兩名菜檔店員，於昨日（1日）在荔枝角道近桂林街，公然挑釁、辱罵及阻撓食環署人員對店舖阻塞街道的執法。經了解後，食環署人員亦於今日上午帶同錄像報案。

警方高度重視公然挑釁執法人員的事件。深水埗警區刑事部探員及深水埗分區軍裝部人員，隨即於八號熱帶氣旋警告懸掛前，於菜檔店內以涉嫌「阻礙公職人員執行職務」，拘捕兩名男子（29及34歲）歸案。案件交由深水埗警區刑事調查第10隊跟進。

同時，深水埗分區亦聯同食環署展開跨部門行動，打擊荔枝角道及桂林街一帶的阻街及違泊行為。行動中，警方向違例車輛發出共13張告票，而食環署亦向涉及公眾地方造成阻礙的商戶，發出3張傳票。

警方強調，絕不容忍任何挑釁或阻礙公職人員執法行為，深水埗警區將會繼續聯同食環署，大力打擊相關違法行為。

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責任編輯：李榮忠