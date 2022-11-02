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【季前賽劇透】第9集劇情預告　阿孝母親失蹤4年突然回家【多圖】

娛樂 17:29 2022/11/02

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《季前賽》

ViuTV劇集《季前賽》由姜濤、陳卓賢、呂爵安、邱士縉、張繼聰、郭嘉駿、梁業、葛綽瑤主演，第8集劇情講到良突然收到缺乏愛情滋潤的豬潤在家中用交友app尋找真愛，突然一位不速之客到訪...

第9集（3/11）

孝母失蹤4年後突然回家，孝無法原諒母親當年拋下自己與老闆仔，將她趕走。

豬潤幫口勸告，怎料孝被觸動，責罵豬潤只是住客，此話傷害了豬潤的心靈。豬潤離家出走，暫時到河馬家的中醫館寄宿。

孝和豬潤的不和延伸到球場內，眼見二人火藥味濃，喪波將二人安排同組訓練，任由二人衝突，豬潤不幸受傷。

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潘sir公佈港隊推薦名單，鋒落選，並指出鋒將輸贏看得太重要，扭曲籃球的本質；鋒無法接受，決定離隊。

喪波找孝希望解開他和豬潤的心病，指出孝作為控球後衛，一直欠缺對隊友的信任。

孝醒悟，主動向豬潤道歉，二人和好。

孝和豬潤回家，竟再見到孝母，原來她希望為孝慶祝生日，孝拒絕。

眼見如此僵局，河馬決定帶孝到一個地方，希望解開孝的心結。 

最新影片推介：葛綽瑤專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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