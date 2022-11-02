【冒牌藥物】海關搗破冒牌藥包裝及儲存中心檢1.8萬樽藥　46歲營運者今判監30個月

▲ 香港海關2019年搗破冒牌藥物集團的包裝及儲存中心，負責營運的46歲男子被捕，被判處監禁30個月。（政府新聞處）

香港海關2019年搗破冒牌藥物集團的包裝及儲存中心，涉案冒牌藥物共約1.8萬樽，受管制藥物則約有190萬粒，市值共約1070萬元。負責營運該中心的46歲男子被捕，被控違反《商品說明條例》及《藥劑業及毒藥條例》，今日（2日）在荃灣裁判法院被裁定罪名成立，被判處監禁30個月。

香港海關於2019年12月採取代號「狙擊手」的特別行動，搗破冒牌藥物集團一個位於柴灣的包裝及儲存中心，並拘捕一名負責營運該中心的46歲男子。涉案冒牌藥物共約1.8萬樽，受管制藥物則約有190萬粒，市值共約1070萬元。

該男子為商業用途而管有冒牌藥物及管有受管制藥物，分別違反《商品說明條例》及《藥劑業及毒藥條例》，今日在荃灣裁判法院被裁定罪名成立，被判處監禁30個月。

海關歡迎法庭的裁決，監禁判刑具阻嚇作用，並反映罪行的嚴重性，對不良分子作出清晰明確的警示；並稱會繼續透過嚴厲執法，並與相關的商標持有人、政府部門及機構保持緊密聯繫，嚴密監察市場情況，積極打擊涉及冒牌藥物活動。

海關亦提醒商戶，售賣冒牌藥物屬嚴重罪行，違法者須負上刑責；消費者亦應該光顧信譽良好的店鋪，如對貨品真偽有懷疑，應先向有關商標持有人或其代理商查詢。

▲ 香港海關2019年搗破冒牌藥物集團的包裝及儲存中心。（政府新聞處）

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：江麗盈