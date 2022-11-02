【人口老化】港大護理學院推長者關愛健康服務　護理學生上門探訪助培養良好健康習慣

▲ 香港大學李嘉誠醫學院護理學院推出為期兩年的「耆青連心樂融融」計劃。（港大護理學院提供）

香港大學李嘉誠醫學院護理學院推出為期兩年的「耆青連心樂融融」計劃，首階段先導計劃下有逾50名護理系學生會到香港仔華富邨探訪逾100名長者，透過上門探訪、電話問安等，與長者建立關係及提供身體健康評估等，亦會協助他們學習使用電子儀器獲得健康資訊。

計劃獲信和集團和黃廷方慈善基金贊助、11間社福機構和非牟利機構支持，為期兩年，目標動員逾1,000名港大護理學院學士及碩士生，到全港18區為逾1萬名65歲或以上長者提供服務。在今年11月開始的先導計劃下，學生會組隊定期以上門探訪、電話問安及訪視，與長者建立關係及推動有關身體健康的溝通及對話， 同時提供抗疫貼士、身體健康評估、心理及健康生活教育等服務。第二階段會於明年1月至2024年底進行。

校方今為首階段參與課程的學生舉行線上培訓課程，教導關愛健康服務的詳情及與長者溝通的技巧和心得。參與先導計劃的學生Ashley說，希望透過計劃，學會與長者建立關係，亦想了解長者在疫情期間的生活及心情，為日後實習做好準備；另一學生Louie亦希望了解長者的憂慮，並實踐課堂上學習到的溝通技巧。

是次計劃總監、港大醫學院護理學院教授陳肇始說，計劃的目標之一是推動基層醫療健康，指出於人口老化下，護理學生將來要面對很多長者，除了在書本上了解相關知識，亦要學會實踐，而接觸的長者亦不應限於醫院患者，更要學會與社區中、留在家中的長者溝通，相信是新一代護理系學生必需具備的技能。

陳肇始又說，是次計劃特別加入應用「移動醫療」的概念 ，由護理學院學生鼓勵及輔導長者學習上網瀏覽各類實用資訊、訓練、遊戲及影片，藉此培養長者電子健康素養，做好「智慧助老」，希望長者長遠可適應公共電子健康服務，如「醫健通」 的發展。她指，年青人擅長使用電子儀器，相信他們在協助長者的過程中，亦會獲得滿足感。

除此以外，護理學院計劃會在第二階段推出「智慧助老」網站，提供長者關於健康管理和飲食營養的資料，亦會上載伸展運動、輕鬆音樂等影片；護理學院亦將分析計劃收集的臨床數據和個案經驗，於計劃完結時撰寫研究報告，就未來長者服務和培育護理專業提供適切意見。

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記者：黃悅晴