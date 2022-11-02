【暫緩追租】田北辰料本月底或再現倒閉潮　形容最淒慘商戶欠租靠死拖

▲ 田北辰表示財政司司長陳茂波的「暫緩追租」政策已盡力助商戶共度時艱。（資料圖片）

「暫緩追租」保護期7月底屆滿後，早前有商戶因無力償還租金而倒閉。本身是連鎖時裝店老闆的實政圓桌立法會議員田北辰今日形容，措施對商戶有一定的保護作用，但承認有一批商戶在今輪追租潮中會捱不住，預料11月底將出現另一批商戶倒閉。

田北辰在電台節目形容，「暫緩追租」對商戶有一定的保護作用，又透露商戶面對的情況主要分為3種：

第一種是疫情重災時難捱，但「暫緩追租」5月至7月保護期間，在消費券幫助下生意改善，8月可以一次過交回欠租。

第二種是2月至4月的虧損「太傷」，即使5月至7月生意改善後，8月面對業主追討租金時，要麼被業主沒收按金，要麼與業主談判後，願意提供租金折扣，「我們公司就屬於呢一類」。

第三種是最淒慘的情況，2月至4月交不到租，即使社交距離措施放寬後，5月至7月一樣入不敷支，「暫緩追租」保護期結束後，被業主一次過追租，最後按金被沒收之餘，店舖要結業，甚至要破產，是「雙輸」情況，估計近日聽到的結業現象，相信就是指這種情況。

田北辰預計：「（情況最差的商戶）跟業主『講數』，不成功就『死拖』，估計可以拖到大約11月底，我們就會見到有一班商戶倒閉。」

他指，情況最差的商戶，若本身生意已經不太好，面對疫情高峰期一定捱不住，「不過相信這類並非大多數，大部份都在5至7月生意有改善，都捱得到落去，我公司都是這樣。」

他認為，財政司司長陳茂波在「暫緩追租」上，已經盡了能力，形容措施對商界有幫助，協助渡過最困難時期。他坦言： 「最大得益迫業主『講數』，如果沒有（『暫緩追租』），他根本不會你」。

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責任編輯：關景騰