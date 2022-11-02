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【兩性關係】伴侶長相影響婚姻幸福程度？　研究：丈夫愈不帥婚姻更幸福

健康 18:23 2022/11/02

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（iStock圖片）

不少人都希望另一半擁有高顏值，不過外國一個研究發現，伴侶長相影響婚姻幸福，當丈夫外表愈具吸引力，愈容易讓妻子產生壓力和不安感，並有機會以不健康的方式減肥。

美國佛羅里達州立大學和南方衛理會大學於2017年曾發表一項共同研究，研究團隊觀察113對結婚不到4個月的新婚夫婦，探討為何女士想減肥，結果發現丈夫的長相是女士減肥的主要動機之一。

佛羅里達州立大學研究生Tania Reynolds指出，若丈夫的外表很具吸引力，會令妻子產生壓力，尤其對於長相普通的妻子影響更大。她們可能會為此採取不健康的方法減肥，亦可能會造成自卑和焦慮，長久下去不但影響身心健康，甚至會對婚姻生活感到不滿。相反，如丈夫長相普通，妻子就沒有那麽強烈動力去維持外表。

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不過，對於男性而言，不管另一半長相和身材如何，他們都不會額外產生動力去加強自己的外表。研究亦指，當妻子的外表比丈夫更具有吸引力時，婚姻反而會更幸福。

研究人員建議，要維持幸福的婚姻生活中，夫婦應多稱讚另一半，讓對方知道兩人的關係和感情不會受外表等因素影響，從而保持健康和良好的心理狀態。

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責任編輯：羅嘉欣

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