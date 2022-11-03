【細菌入侵】22歲日本女子浸印度恆河水淨身　1小時後鼻痛蔓延喉嚨即晚發燒

▲ 22歲女子浸恆河水淨身，1小時後鼻喉疼痛當晚即發燒。

印度恆河一向被視當地人視為「聖水」，是洗滌罪孽之處，但同時出名水質骯髒，河水衛生備受關注。近日一名22歲日本少女就到訪印度恆河體驗風俗，在河中像當地人一樣全身浸在河中，並用河水洗臉，惟當晚便隨即發燒。

最新影片：

22歲的日本少女Megu是一名YouTuber，目前在印度新德里的日本旅館工作。在她上載的一段最新影片中，熱愛印度文化的Megu就到印度恆河中淨身沐浴，體驗這項當地教徒用以洗滌罪孽的習俗。

影片中可見，身穿印度傳統服飾的Megu模仿恆河周遭教徒淨身，先脫鞋緩緩走進河水中，面向太陽合十雙手，再捏住鼻子，下蹲將頭浸下河水3次，再高舉雙手，盛起河水並用水洗臉，再合十雙手以示祝福及忠誠，完成淨身儀式。

影片中，亞洲面孔的Megu無懼河水污染，由頭浸到落腳的舉動令身邊的印度人無不用好奇眼光看著她。

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鼻子入水 鼻喉疼痛當晚即發燒

事後，Megu在個人Twitter上更新，指自己在浸水時，鼻子吸入了恆河水，上岸一小時後便開始出現鼻痛，痛楚更向喉嚨深處蔓延；當晚更出現發燒、喉嚨痛、流涕不止等症狀。慶幸的是，所有不適感都在兩天後消失。她藉此提醒網民，恆河水不應該擦在臉上。

恆河水污染嚴重

不少網民看到Megu全身浸入恆河水的舉動後，紛紛擔心表示「這是對身體有害的水」，又指出印度人將恆河用作公眾澡場、露天洗衣場等用途，而恆河旁邊有許多祭壇，因此恆河水中充斥沐浴露、洗衣粉、蠟燭和骨灰等，衛生情況非常惡劣，也曾有外國遊客用恆河水洗手後引起皮膚病。不僅河水骯髒，就連飲用水也會被河中廢物所污染，習慣飲潔淨自來水的人將對病菌沒有抵抗力。

但也有網民認為，Megu的舉動也是一種旅行體驗。舉例曾有人在恆河沖涼時鼻子沒進水，事後身體也沒有出現狀況，因此只單純浸水的話，應相對安全。

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責任編輯：羅嘉欣