【源生罪】新片揚威海外任達華奪影帝　陳紫萱首封后：跟華哥合作緊張到失眠

▲ 新戲《源生罪》揚威海外。

影壇新星陳紫萱（Summer）夥影帝任達華、吳卓羲、張建聲及黃天翱主演新戲《源生罪》，入圍明斯克國際電影節及幾項國際影展獎項，並在多個不同國際影展奪取獎項包括「最佳影片」、「最佳男主角」（任達華） 、「最佳女主角」（陳紫萱） 、「最佳導演」（岑嘉彦）等。

憑《源生罪》再獲得最佳男主角大獎的影帝任達華表示高興：「好開心可以將香港電影通過與新導演合作繼續承傳落去，我哋作為電影人最希望可以支持新嘅導演，繼續將香港嘅電影發揚光大，感謝岑嘉彥導演令紫萱呢個角色充滿活力，亦都希望呢一種活力可以永遠帶給香港電影一種衝擊，繼續將香港電影承傳落去。」

陳紫萱最近亦與青龍電影獎得主韓星鄭宰光齊名，一同勇奪美國第15屆芝加哥亞洲躍動電影節「璀璨之星」大奬，精湛演技也讓評審刮目相看，早年曾江亦曾於躍動電影節奪「終身成就獎」。

此外，陳紫萱更與影壇前輩任達華及荷里活新晉港人導演岑嘉彦，齊齊憑電影《源生罪》獲得美國 New Concept Film Festival頒發〈最佳男主角〉〈最佳女主角〉〈最佳影片〉及〈最佳導演〉獎項，日前Summer經已與《源》團隊出發抵美國領獎。

新戲由荷里活新晉港人導演岑嘉彦 (Kelvin)及新晉編劇岑尚哲 (Kyle) 等新晉年青單位合作，屬集懸疑丶犯罪與親情元素的電影。

▲ 影壇新星陳紫萱擔任女主角。

而首次擔任女主角Summer於新戲中演實習醫生為母親的死尋找真相，於心理學權威教授任達華的催眠治療及兩位哥哥張建聲及吳卓羲的幫助下，進行回憶潛行，但卻令她逐步逼近死亡殺機 。

新戲中Summer與好戲之人影帝任達華做對手戲，即成緊張大師： 「與華哥、曾江叔、鮑姐拍戲好緊張，第一日開戲前不斷自己排戲，緊張到失眠！拍攝期間，我要喺40日內拍攝3部電影，每日都要換造型演不同的角色，完全冇返屋企租酒店住換取休息時間。」

演藝學院出身的Summer由舞台劇跳入電影圈，曾與MIRROR成員Anson Lo拍《假冒女團》，未來亦會有六套電影作品夥拍古天樂、林家棟、姜皓文及宣萱等資深演員拍攝。

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