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【更年期治療】3種狀況判斷男性更年期　醫生解構荷爾蒙治療助紓緩徵狀

醫生診症室 18:12 2022/11/11

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體能性慾下降易暴躁或遇更年期，荷爾蒙治療助舒緩男性更年期症狀。

上期詳細講解男性更年期的成因和徵狀，相信讀者明白到不只是女性才會經歷更年期。要有效處理男性更年期的徵狀，除了藥物治療，健康的生活模式也十分重要。

最新影片：

如何診斷男性更年期？

男性更年期會帶來身體機能下降（如肌量減少、欠活力）、情緒問題（如脾氣暴躁、抑鬱、焦慮）、性及泌尿徵狀（如性慾減、陽萎等），這些情況與其他生理或心理病的徵狀相似，容易混淆。如情況嚴重至影響日常生活，應盡早諮詢醫生，確認是否屬男性更年期，並進行詳細檢查，以排除患上糖尿病、甲狀腺問題、心臟病、腦部問題、焦慮症及抑鬱症等徵狀相近疾病的可能性。

如檢查後屬男性更年期，醫生會為患者安排驗血及進一步身體檢查，判斷是否適合接受男性荷爾蒙補充治療。

荷爾蒙治療紓緩徵狀

男性荷爾蒙補充治療包括口服膠囊、注射或皮膚貼。接受治療後，更年期徵狀會於三至六星期左右得到有效紓緩。 不過，男性荷爾蒙補充治療並非人人適合，例如患有前列腺癌、乳癌、肝病等健康問題的男士不宜接受荷爾蒙補充治療。此外，性功能徵狀和情緒徵狀亦可使用不同藥物，有助紓緩徵狀，惟謹記使用任何藥物前必須先諮詢醫生意見。

健康生活模式、心境開朗

筆者作為家庭醫生，著重全人治療，在處理求診者面對男性更年期時，必須在其生理、心理狀況和社交生活三方面都兼顧，才能達致較佳的治療效果。保持健康的生活模式絕對是百利而無一害：

  • 避免吸煙及高脂食物：有研究指出，吸煙及高膽固醇水平會增加男性更年期提早發生的風險，所以必須及早戒煙及控制膽固醇水平。
  • 定期運動：帶氧運動及負重運動都有助保持肌肉及骨骼質量，亦可增加活力和放鬆身心。
  • 均衡飲食
  • 避免飲酒
  • 保持樂觀心境：多與家人、同事和朋友溝通傾訴，培養良好嗜好，都有助處理情緒問題。如有需要，應向專業人士，如社工、臨床心理學家和醫生等求助。

養和醫院家庭醫學專科醫生：關俊文醫生。

標題為TOPick編輯修訂。

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撰文 : 關俊文醫生 養和醫院家庭醫學專科醫生

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