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【國家安全】李家超：香港仍有潛在國安危機　將從4方面加強維護

政治 22:08 2022/11/02

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李家超表示，香港仍有潛在國安危機 。（政府新聞處圖片）

特首李家超今日（2）在一個論壇上指出，即使已實施港區國安法，香港仍有潛在國家安全威脅，指本港和海外仍不時散布不實信息，表明未來將透過4方面做好相關工作。

第一，執法和情報方面，李家超表示，執法部門會針對危害國安的行為進行調查並採取執法行動，加強國安和反恐情報，尤其是網絡情報和反間諜情報的收集和分析。

第二，加強公眾教育及宣傳，包括在學校加強國民教育，增強學生的民族認同感和自豪感，提高他們維護國安的意識。

第三，加強立法，李家超強調，港府會做好基本法23條立法準備工作，讓其既能應對現存的國安風險和威脅，亦有足夠前瞻性，應對潛在風險。

最後，李家超表明，會積極主動，掌握話語權，向世界講好香港故事，他說，本月稍後會親赴曼谷出席亞太經濟合作組織會議，用自己的發言權，改變海外人士對香港的誤解。

出席同一活動的行政會議召集人葉劉淑儀稱，希望西方媒體合作，容許非西方國家發聲，「不敢說要對我們公平，但至少要準確。」

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責任編輯：趙居逸

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