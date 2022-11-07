【泰國旅遊】精選曼谷8間人氣按摩店　$88古法按摩+Villa式私人花園「泰」舒服

▲ TOPick為大家精選了8間曼谷人氣按摩店。

說到按摩，不得不說有Spa帝國之稱的泰國，尤其旅遊勝地曼谷的按摩店平靚正，環境舒適、服務一流，性價比高。TOPick為大家精選了多間人氣按摩店，讓貴為「骨精」的你可以享受一趟「泰」Relax之旅！

1. Let’s Relax

大部分港人認識的Let’s Relax，是泰國連鎖式按摩店，由於價錢親民，環境及服務好，深受旅客歡迎，在曼谷人氣極高。

Let’s Relax在曼谷已擁超過10間分店，遍佈多個旅遊熱點，包括Siam Square、MBK 購物中心、Terminal 21、Sukhumvit地區中心地帶等，總有一間在附近！

營業時間：10:00am - 00:00am

分店資料：https://letsrelaxspa.com/zh-hant/bangkok/

▲ Let’s Relax是泰國連鎖式按摩店。

2. Health Land

同樣為港人熟悉的Health Land，在泰國為最平價連鎖式Spa品牌，曼谷已開設8間分店。

由於Health Land較大規模，技師眾多，質素相對較難控管。但從價格裡看，服務絕對值回票價。

營業時間： 9:00am - 10:00pm

分店資料：https://www.healthlandspa.com/en/location

▲ Health Land為最平價連鎖式Spa品牌。

3. Asia Herb Association

泰國歷史悠久的Asia Herb Association，技師手勢有一定的水準。而且多年來堅持服務用心，如按摩前供客人選擇要否療程前先淋浴，還有按摩前讓客人填寫力度及按摩部位需要。

地址：50/6 Sukhumvit Soi 24, Klongton, Klongtoey, Bangkok

營業時間：9:00am - 0:00am

▲ Asia Herb Association在泰國歷史悠久。

4. One More Thai

One More Thai為曼谷平價按摩店，位於BTS Chit Lom站3號出口旁，地理位置極佳。店舖以木材質調設計，令空間明亮舒適。

提供不同服務項目如全身泰式古法紓壓按摩、泰式草藥球按摩、泰式精油芳療按摩等。60分鐘全身泰式古法舒壓只需港幣$88起；60分鐘​​香薰精油芳療按摩只需$162起！不過，店舖沒有提供獨立浴室服務，推油後的客人未能即時淋浴。

地址：Thailand, Krung Thep Maha Nakhon, Phloen Chit Rd

營業時間：10:00am - 0:00am

▲ 店舖以木材質調為設計，明亮舒適。

5. Oasis Spa

Oasis Spa是曼谷知名老字號品牌，擁有2間分店，均有私人花園的villa式設計，讓人仿如置身舒適養生的resort中，符合品牌名字城市中的綠洲。

兩間分店用色不同，Sukhumvit 31店以白及木色為主，周邊種滿植物；Thonglor 20店則以黑及紅色為主，周旋現代與傳統泰式風情之間。

營業時間：10:00am – 7:00pm

Thonglor 20店 地址：59 Soi Ekkamai 21, Khlong Tan Nuea, Wattana, Bangkok 10110

Sukhumvit 31店 地址：64 Sukhumvit 31 Yaek 4, Khlong Tan Nuea, Watthana, Bangkok 10110 Thailand

▲ Oasis Spa擁私人花園的villa式設計。

6. Divana Divine Spa

「貴婦級按摩」Divana Divine Spa曾被CNN評選「曼谷最佳六大泰式按摩」之一，位於BTS Thonglor站，提供免費接駁專車接送。

Divana Divine Spa使用當地有機產品，配合傳統泰式按摩技術，讓客人身心得到高品質的貴婦級享受。

地址：103 Thonglor 17 Sukhumvit 55, Bangkok Thailand（BTS Thonglor站3號出口）

營業時間：平日11:00am - 11:00pm / 週末10:00am - 11:00pm

▲ Divana Divine Spa

7. THANN Sanctuary

由泰國知名香氛與護膚品牌THANN打造的THANN Sanctuary Spa，在曼谷有4間分店，全部選用自家品牌純天然芳香精油，提供草本、香氛、精油、熱石等多種療法，非常適合THANN的愛好者。

按摩後更貼心送上點心或水果配熱茶，為「泰」舒適之旅來個完美總結。

THANN Sanctuary在香港尖沙咀均有分店，不用飛往泰國也能體驗傳統泰式按摩。

分店資料：https://www.thannsanctuaryspa.info/location.php

營業時間：10:00am – 10:00pm

▲ 使用自家品牌純天然精油，THANN愛好者必去。

8. Infinity Spa

近日深受網紅熱捧的Infinity Spa，有別於一般傳統泰式按摩店，由英國建築團隊Space Popular設計，以薄荷綠與白色為主格調，感覺清新。

Infinity Spa共有兩間分店，其中較新的Sukhumvit 20店，按腳位置面對著種滿熱帶植物的小園林，令人賞心悅目。

一進店舖後，職員會送上色彩繽紛的迎賓飲品及水果，完成按摩後更有芒果糯米飯作完美句號。

▲ 按腳位置面對著種滿熱帶植物的小園林，令人賞心悅目。

Silom 21店 地址：1037/1-2 Soi Silom 21, Silom Road, Bangrak, Bangkok 10500

Sukhumvit 20店 地址：22 Sukhumvit 20 Alley, Khwaeng Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110

營業時間：9:30am - 9:30pm

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責任編緝：馮雪怡

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