【泰國旅遊】精選曼谷8間人氣按摩店 $88古法按摩+Villa式私人花園「泰」舒服
說到按摩，不得不說有Spa帝國之稱的泰國，尤其旅遊勝地曼谷的按摩店平靚正，環境舒適、服務一流，性價比高。TOPick為大家精選了多間人氣按摩店，讓貴為「骨精」的你可以享受一趟「泰」Relax之旅！
1. Let’s Relax
大部分港人認識的Let’s Relax，是泰國連鎖式按摩店，由於價錢親民，環境及服務好，深受旅客歡迎，在曼谷人氣極高。
Let’s Relax在曼谷已擁超過10間分店，遍佈多個旅遊熱點，包括Siam Square、MBK 購物中心、Terminal 21、Sukhumvit地區中心地帶等，總有一間在附近！
營業時間：10:00am - 00:00am
分店資料：https://letsrelaxspa.com/zh-hant/bangkok/
2. Health Land
同樣為港人熟悉的Health Land，在泰國為最平價連鎖式Spa品牌，曼谷已開設8間分店。
由於Health Land較大規模，技師眾多，質素相對較難控管。但從價格裡看，服務絕對值回票價。
營業時間： 9:00am - 10:00pm
分店資料：https://www.healthlandspa.com/en/location
3. Asia Herb Association
泰國歷史悠久的Asia Herb Association，技師手勢有一定的水準。而且多年來堅持服務用心，如按摩前供客人選擇要否療程前先淋浴，還有按摩前讓客人填寫力度及按摩部位需要。
地址：50/6 Sukhumvit Soi 24, Klongton, Klongtoey, Bangkok
營業時間：9:00am - 0:00am
4. One More Thai
One More Thai為曼谷平價按摩店，位於BTS Chit Lom站3號出口旁，地理位置極佳。店舖以木材質調設計，令空間明亮舒適。
提供不同服務項目如全身泰式古法紓壓按摩、泰式草藥球按摩、泰式精油芳療按摩等。60分鐘全身泰式古法舒壓只需港幣$88起；60分鐘香薰精油芳療按摩只需$162起！不過，店舖沒有提供獨立浴室服務，推油後的客人未能即時淋浴。
地址：Thailand, Krung Thep Maha Nakhon, Phloen Chit Rd
營業時間：10:00am - 0:00am
5. Oasis Spa
Oasis Spa是曼谷知名老字號品牌，擁有2間分店，均有私人花園的villa式設計，讓人仿如置身舒適養生的resort中，符合品牌名字城市中的綠洲。
兩間分店用色不同，Sukhumvit 31店以白及木色為主，周邊種滿植物；Thonglor 20店則以黑及紅色為主，周旋現代與傳統泰式風情之間。
營業時間：10:00am – 7:00pm
Thonglor 20店 地址：59 Soi Ekkamai 21, Khlong Tan Nuea, Wattana, Bangkok 10110
Sukhumvit 31店 地址：64 Sukhumvit 31 Yaek 4, Khlong Tan Nuea, Watthana, Bangkok 10110 Thailand
6. Divana Divine Spa
「貴婦級按摩」Divana Divine Spa曾被CNN評選「曼谷最佳六大泰式按摩」之一，位於BTS Thonglor站，提供免費接駁專車接送。
Divana Divine Spa使用當地有機產品，配合傳統泰式按摩技術，讓客人身心得到高品質的貴婦級享受。
地址：103 Thonglor 17 Sukhumvit 55, Bangkok Thailand（BTS Thonglor站3號出口）
營業時間：平日11:00am - 11:00pm / 週末10:00am - 11:00pm
7. THANN Sanctuary
由泰國知名香氛與護膚品牌THANN打造的THANN Sanctuary Spa，在曼谷有4間分店，全部選用自家品牌純天然芳香精油，提供草本、香氛、精油、熱石等多種療法，非常適合THANN的愛好者。
按摩後更貼心送上點心或水果配熱茶，為「泰」舒適之旅來個完美總結。
THANN Sanctuary在香港尖沙咀均有分店，不用飛往泰國也能體驗傳統泰式按摩。
分店資料：https://www.thannsanctuaryspa.info/location.php
營業時間：10:00am – 10:00pm
8. Infinity Spa
近日深受網紅熱捧的Infinity Spa，有別於一般傳統泰式按摩店，由英國建築團隊Space Popular設計，以薄荷綠與白色為主格調，感覺清新。
Infinity Spa共有兩間分店，其中較新的Sukhumvit 20店，按腳位置面對著種滿熱帶植物的小園林，令人賞心悅目。
一進店舖後，職員會送上色彩繽紛的迎賓飲品及水果，完成按摩後更有芒果糯米飯作完美句號。
Silom 21店 地址：1037/1-2 Soi Silom 21, Silom Road, Bangrak, Bangkok 10500
Sukhumvit 20店 地址：22 Sukhumvit 20 Alley, Khwaeng Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
營業時間：9:30am - 9:30pm
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責任編緝：馮雪怡
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