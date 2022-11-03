【醫護辛酸】家長帶發燒兒等急症1小時嫌太耐　醫生遭喝斥慨嘆輕症濫用急診

▲ 台灣有怪獸家長帶發燒兒睇急診，等逾1小時嫌太耐斥罵醫生。

踏入秋冬，很多病毒正向小朋友入侵，台灣有醫生指近日看急症兒童患者劇增，面臨「爆廠」，正當醫護努力去處理患者時，卻遇上無理家長，嫌發燒兒等急症逾1小時太久，喝令醫生馬上打退燒針，醫生壓抑快爆發的情緒向該家長解釋。事後醫生在社交平台分享此經歷，勸家長有輕症的小朋友勿濫用急症服務。

怪獸家長嫌等急症太耐

台灣中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學2日（星期二），在facebook專頁「Dr. E 小兒急診室日誌」發帖，指近期兒童急診病人多到看不完，忙著處理新舊病人，當中有位新病人的家長挑戰醫生的底線，有感發燒兒等了1小時太耐，該家長抱怨說：

我的孩子發高燒才帶他來急診，結果等一個多小時才看診，你們這裡算什麼急診？

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醫生壓抑火山爆發的情緒，冷冷地解釋現在全台灣兒童急診都爆滿，任何一間急診室都要等待，況且之前有很多病人同樣發高燒，檢傷級數一樣時，只能按照順序等待。

喝令醫生立即打退燒針

該病童家長沒有理會解釋，更斥責醫生：

醫師，你的態度怎麼這麼差？現在孩子高燒可以不可以馬上幫他打退燒針退燒？

謝宗學醫生深吸一口氣，不帶情緒回答多年前衛生署已經明文禁止因為發燒給予兒童退燒針，有過敏性休克的風險，現在兒童退燒只能使用口服藥或肛門塞劑。

該家長聽後憤怒說，那麼孩子來急診室做什麼，不如在家裏自己給他喝退燒藥水或塞肛門就好。

勸輕症勿濫用急症服務

醫生盡力保持理性解釋，小朋友發燒重要是找到發燒的原因，到醫院不是為了退燒。當時醫生跟家長對話到此，已經不想再多說什麼，對該剛發燒數小時的兒童病人，作問診、身體理學檢查、診斷、衛教、開藥、預約回診時間，讓病人離院結案。

在十多年的兒童急診生涯中，謝醫生遇過無數次以上類近的情況，有感會這樣抱怨的家長，共同特色是孩子的病況都屬於輕症，甚至根本不需要到急診的程度。他希望市民不要濫用急症服務，加上現時是各種兒童感染症齊發的時期，輕症到急診只能等醫護處理完重症患者後才處理。「沒有立即生命危險的病人，只能花時間等待，沒有例外。」

醫護人員辛酸

醫生的帖文引起不少醫護人員的共鳴，有醫生留言指出堅守在兒科急診第一線真很辛苦，有感每個兒科醫生都希望盡快協助到孩子與家長，只是無奈分身不到，「記得先前擔任兒科急診主治醫師時，每天一上班，就是一場心智與體力的修練」，另有家長級的醫護網民分享「我本身是護理人員也沒用，家裡小孩生病，長輩一律用幾十年前的觀念責備」，有感指責醫護的怪獸家長隨處可見。更多網民留言點擊下圖：

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責任編輯︰王明芳