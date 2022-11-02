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鄧炳強再逐演藝夢？　林建岳：會找對方扮梁朝偉

政治 19:16 2022/11/02

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鄧炳強問林建岳在《無間道》電影中，到底自己適合飾演那個角色。（鄧炳強Facebook影片截圖）

眾所周知，保安局局長鄧炳強讀大學時，曾參與電影《開心鬼》演出；去年警方宣傳片《守城》中，鄧炳強亦「客串」現身。他最近訪問有份投資拍攝電影的貿易發展局主席林建岳時，亦不禁問對方：「如果你有一個角色給我做（飾演），你覺得我做誰最好？」

鄧炳強今日在社交網站，上載最新一集網上節目《小角色．大人物》，今集嘉賓是林建岳，他旗下的電影公司，曾出品經典電影《無間道》。因此，鄧炳強便問對方，在《無間道》電影中，到底自己適合飾演哪個角色。

林建岳立即回應：「只有一個角色，梁朝偉——又靚仔、又有型、又對警察（效忠），事實上是一個臥底，幫到警察，我想這是不二之想。」鄧炳強即笑稱：「你真的頗有眼光！」

事實上，二人可謂惺惺相惜，事關鄧炳強亦大讚對方是商界「橋王」，先後擔任旅遊發展局及貿發局主席期間，屢次善用香港優勢，想出不少「好橋」推廣香港。

林建岳表示，因為香港買賣紅酒是零稅，故當年想出「香港美酒佳餚巡禮」（Wine and Dine），藉此向世界推廣香港。他又指，貿發局去年曾舉行醫療高峰論壇，宣傳曾在本港醫院使用的藥物，可以進入大灣區，即可接通內地。

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撰文 : 傅流螢

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