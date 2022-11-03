【下流上車族】鮑姐演繹獨居長者抑鬱悲哀 林敏驄爆Seed： 容易造成一生自責

▲ 做子女嘅，有時間真係多啲關心年老嘅父母及長者，唔好失去先嚟後悔及自責。

父母老了，往往都會被疏忽而感到非常孤單，子女忙於工作打拼，甚至搬離父母自組家庭，遺下年邁的父母，有些老伴過世，更成了獨居老人，當身體不好時，很需要有人照顧及子女的關懷。《下流上車族》林敏驄與鮑起靜一場對手戲，正正帶出獨居長者的辛酸，林敏驄爆seed：「做兒子的，連跟老人家講幾句話的時間都沒有，賺再多錢、再有本事也沒用…」

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本港獨居長者家庭超過15萬戶，孤獨終老頻現，近年更接連出現長者輕生、失救而死的慘劇。每個淒涼孤獨故事的背後，都反映出安老服務匱乏。而獨居老人因缺乏關懷和交談，容易患有心理障礙，嚴重上來更會患上抑鬱症。

《下流上車族》劇中講述鮑姐獨自走到大排檔食燒賣，孤苦伶仃，而哎喲阿仔的林敏驄找到鮑姐後，一場3分鐘的對手戲帶出獨居老人的問題，觸動人心，林敏驄咽喉地說：「看到你我想起媽媽，傻傻地，悶聲不響，叫也不應，乜都不理不睬，乜都冇興趣，有事都憋在心裡頭，冇病憋成小病，小病憋成大病。」

林敏驄補充說，「那時候還以為老人家都是這樣，但原本不是，原來這些……是能治的，好易醫，只要家人跟他(老人)多聊聊、多關心他，這樣病情就好了一半，」

做兒子的，連跟老人家講幾句話的時間都沒有，賺再多錢、再有本事也沒用，子欲養而親不在，每天一點點的疏忽，很容易變成一生的自責。

劇中，林敏驄帶出獨居老人的小小心願，就是子女應多關心年邁的長者，多跟他們溝通，不要釀成一生的自責！

而鮑姐因為兒子移民，並失去愛犬次郎而患上抑鬱症，作為哎喲阿仔的林敏驄表示可以帶她去看醫生，吃藥後就已經大有起色，勸她不要再鬱鬱寡歡，「你再憋下去，只會憋到病、憋死了就不值了，不是咒你死，但你仲有大把日子要過！」

其實獨居老人患上抑鬱症，最好的良藥就是得到家人及子女的陪伴，大家應該多重視多關懷老人家！

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責任編輯︰王明芳