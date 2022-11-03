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【STEAM教育】常識科拆「科學科」走回頭路？　學界：倘再拆國教科需「瘦身」

社會 06:00 2022/11/03

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教育局推先導計劃供「核心學校」試教增潤版常識科，並提出「探討於高小設立「科學科」。（教育局局長蔡若蓮facebook圖片）

作為主科之一的小學常識科，前身由3個獨立科目組成，早已包含「科學科」，直至90年代才合併為常識科。教育局今次再優化課程及探討設立科學科，學界猜測當局會否如中學公民科般，將常識科餘下內容再分拆成為國民教育或國史的獨立科目，有校長認為科目內容增加，同時亦要「瘦身」。

翻查資料，常識科前身為「社科健」，包括社會、科學及健康教育3個獨立科目，直至96年才合併。昔日「科學科」的基礎科學，跟現有常識科涉及編程、AI等科學與科技教學內容，以及教材、策略都不同。

天虹小學校長馮耀章指，現時常識科文中有理、理中有文，學習植物、能源，也可同時教學生環保等價值觀和人文關懷精神，絕非學習單一科學知識，「如果拆科是好的，那為何當時要組合？會否走回頭路？希望當局釐清重新拆科理念，是想行專科抑或外國的通才。」佛教林炳炎紀念學校校長許定國相信，設獨立科學科仍可進行跨科專題研習，相信不違STEAM教育原意。

津貼小學議會副主席蘇炳輝指「世界不停轉變，科學科一定同以前唔同」，但認為當局增強常識科科學元素的同時，便應該再為餘下的常識科課程內容減量，加上現時小學被指國史教育不足，他關注教育局會否將常識科，再「斬開」成為涉及國民教育或國史的人文學科部分，他強調「有加就有減」，「如果每樣嘢都係重點、增加課時，最尾會令業界好難適應。」

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記者：馮琪雅

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