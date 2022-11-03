【尼格逼港】天文台清晨6點半前全落波　今日料狂風驟雨【不斷更新】

▲ （林宇翔攝）

尼格現已減弱為熱帶低氣壓，並已在珠海登陸。隨著尼格逐漸遠離香港及減弱，對本港不再構成威脅，天文台會在上午6時30分前取消所有熱帶氣旋警告信號。

本港地區今日（3日）天氣預測，吹強風程度東至東南風，初時高地間中吹烈風，風勢逐漸緩和。海有大浪及湧浪。多雲，有幾陣狂風驟雨，最高氣溫約24度。

展望未來一兩日短暫時間有陽光，但仍有幾陣驟雨。

▲ 凌晨1時，尼格逼港50公里，直吹珠三角口岸。狂風大雨影響香港廣泛地區。(天文台圖片)

【4:00am】熱帶風暴尼格集結在香港天文台之西南偏西約50公里，預料向西北移動，時速約10公里，掠過香港南部水域，移向珠江口一帶。受到尼格及東北季候風的共同影響，本港西南部仍然吹烈風。按照現時預測路徑，尼格會逐漸遠離香港及減弱。天文台會在上午5時20分或以前改發三號強風信號。

【3:00am】在上午3時，熱帶風暴尼格集結在香港天文台之西南約50公里，預料向西北移動，時速約10公里，掠過香港南部水域，移向珠江口一帶。受到尼格及東北季候風的共同影響，本港西南部正吹烈風。



【2:40am】八號東南烈風或暴風信號在上午2時40分發出，取代八號東北烈風或暴風信號。 預料本港平均風速每小時63公里或以上。 原本受遮蔽的地方可能會變得當風，市民需保持警惕。請遠離岸邊及停止所有水上活動。

本港地區今日天氣預測：

吹強風至烈風程度東至東南風，日間風勢緩和。海有非常大浪及湧浪。多雲，間中有狂風驟雨，日間雨勢逐漸減弱，氣溫介乎19至24度。

【02:00am】熱帶風暴尼格集結在香港天文台之西南偏南約40公里，預料向西北移動，時速約10公里，掠過香港南部水域，移向珠江口一帶。本港吹東北風，平均風速每小時63公里或以上。受到尼格及東北季候風的共同影響，本港東部及南部部分地區正吹烈風。

在過去一小時，長洲、大美督及中環碼頭分別錄得的最高持續風速為每小時82、65及56公里，最高陣風分別為每小時118、80及78公里。

▲ 凌晨2時，尼格集結在長洲以南、香港天文台之西南偏南約40公里。

【01:00am】熱帶風暴尼格集結在香港天文台之西南偏南約50公里，預料向西北移動，時速約10公里，掠過香港南部水域，移向珠江口一帶。本港吹東北風，平均風速每小時63公里或以上。受到尼格及東北季候風的共同影響，本港南部正吹烈風。



同時，與尼格相關的狂風驟雨繼續影響本港。預料八號烈風或暴風信號會在上午5時前維持。市民早上出門前請留意最新天氣消息。

民政事務總署在各區共開放26個臨時庇護中心，共有99人入住。政府1823電話中心收到11宗塌樹報告。醫院管理局接獲一名女子在風暴期間受傷，於公立醫院急症室接受診治。

▲ 凌晨1時，尼格逼港50公里，直吹珠三角口岸。狂風大雨影響香港廣泛地區。(天文台圖片)

天文台昨午1時40分發出八號烈風或暴風訊號，預測尼格今早直撲珠江口一帶，本港今早初時仍有機會出現烈風，與尼格相關的狂風驟雨會影響本港。尼格昨晚已進入香港60公里範圍，大老山錄得最高持續風速為每小時99公里，最高陣風更達每小時125公里的颶風程度。

▲ 尼格逼港60公里，直吹珠三角口岸。狂風大雨影響香港廣泛地區。(天文台圖片)

天文台預料尼格靠近珠江口一帶，會逐漸減弱為熱帶低氣壓，待本港風力顯著緩和，才會改發較低熱帶氣旋警告信號，籲市民今早出門前留意最新天氣消息。

尼格昨日吹襲本港，天文台昨午1時40分發出八號西北烈風或暴風訊號熱帶氣旋警告，是天文台有紀錄以來，第三次在11月掛八號或以上風球；截至昨晚，天文台預告八號訊號會維持至今日凌晨2時，即尼格帶來的「八號風球」最少維持12小時。

另外，截至昨午2時，天文台在尼格吹襲期間錄低18.9度的最低氣溫，與1954年11月6日的栢美娜並列有紀錄以來第2冷颱風；當年栢美娜吹襲帶來9號風球，錄得最低氣溫亦是18.9度。

至於八號烈風或暴風訊號會維持到何時？天文台指，當尼格減弱為一個熱帶低氣壓，或本港的風力顯著緩和時，天文台會改發較低的熱帶氣旋警告訊號。天文台預測，與尼格相關的對流有所減弱，但其中心附近仍有烈風。按照現時預測，隨着尼格接近珠江口一帶， 今早初時本港仍有機會出現烈風。同時，與尼格相關的狂風驟雨會影響本港。

澳門氣象局昨晚指，尼格雖減弱為熱帶風暴，其環流較細小，但考慮「尼格」於今日凌晨至清晨非常接近澳門，並有機會在澳門附近上空掠過，屆時風力將會增強，間中達8級風。中央氣象台就預測，尼格持續減弱下，會於今日（3日）凌晨至上午在香港至廣東陽江一帶沿海登陸，或於日間在廣東中西部近海減弱消散。

展望未來數日，東北季候風會在本周持續影響華南，受尼格外圍雨帶影響，本港仍然間中有驟雨。隨着尼格減弱及消散，預料隨後兩三日廣東沿岸地區天色好轉，驟雨逐漸減少。天文台預測，驟雨天氣要於下周二才消失，11月8日起至11月11日本港天氣會回復天晴，溫度介乎22至27度左右。

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責任編輯：陳梓蔚