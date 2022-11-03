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【尼格逼港】8號風球早上5時前維持　會否落波還看一個因素

社會 00:51 2022/11/03

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（林宇翔攝）

熱帶風暴尼格逼近，為本港帶來今年第三個「八號風球」；天文台最新預測，八號風球會在早上5時前維持。

天文台昨午1時40分發出八號烈風或暴風訊號，預測尼格今早直撲珠江口一帶，本港今早初時仍有機會出現烈風，與尼格相關的狂風驟雨會影響本港。尼格昨晚已進入香港60公里範圍，大老山錄得最高持續風速為每小時99公里，最高陣風更達每小時125公里的颶風程度。

尼格逼港60公里，直吹珠三角口岸。狂風大雨影響香港廣泛地區。(天文台圖片)

天文台預料尼格靠近珠江口一帶，會逐漸減弱為熱帶低氣壓，待本港風力顯著緩和，才會改發較低熱帶氣旋警告信號，籲市民今早出門前留意最新天氣消息。

尼格昨日吹襲本港，天文台昨午1時40分發出八號西北烈風或暴風訊號熱帶氣旋警告，是天文台有紀錄以來，第三次在11月掛八號或以上風球；截至昨晚，天文台預告八號訊號會維持至今日凌晨2時，即尼格帶來的「八號風球」最少維持12小時。

另外，截至昨午2時，天文台在尼格吹襲期間錄低18.9度的最低氣溫，與1954年11月6日的栢美娜並列有紀錄以來第2冷颱風；當年栢美娜吹襲帶來9號風球，錄得最低氣溫亦是18.9度。

至於八號烈風或暴風訊號會維持到何時？天文台指，當尼格減弱為一個熱帶低氣壓，或本港的風力顯著緩和時，天文台會改發較低的熱帶氣旋警告訊號。天文台預測，與尼格相關的對流有所減弱，但其中心附近仍有烈風。按照現時預測，隨着尼格接近珠江口一帶， 今早初時本港仍有機會出現烈風。同時，與尼格相關的狂風驟雨會影響本港。

澳門氣象局昨晚指，尼格雖減弱為熱帶風暴，其環流較細小，但考慮「尼格」於今日凌晨至清晨非常接近澳門，並有機會在澳門附近上空掠過，屆時風力將會增強，間中達8級風。中央氣象台就預測，尼格持續減弱下，會於今日（3日）凌晨至上午在香港至廣東陽江一帶沿海登陸，或於日間在廣東中西部近海減弱消散。

展望未來數日，東北季候風會在本周持續影響華南，受尼格外圍雨帶影響，本港仍然間中有驟雨。隨着尼格減弱及消散，預料隨後兩三日廣東沿岸地區天色好轉，驟雨逐漸減少。天文台預測，驟雨天氣要於下周二才消失，11月8日起至11月11日本港天氣會回復天晴，溫度介乎22至27度左右。

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責任編輯：陳梓蔚

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