【外防輸入】港府：陳茂波機場核酸測試呈陽性　惟CT值屬康復範圍免疫監不受紅碼限制

▲ 陳茂波病毒CT值屬康復個案無須隔離，過去逾月共455入境者獲同安排（資料圖片）

外訪期間染疫的財政司司長陳茂波昨由沙特阿拉伯回港，港府今晚回應傳媒查詢時表示，陳茂波抵港核酸測試為陽性，惟CT值處於康復個案的範圍內，無須隔離亦不受「紅碼」限制。

財政司司長陳茂波早前在沙特阿拉伯外訪期間確診，回港後被衞生防護中心評定屬於康復個案故無須隔離。港府今（2日）再補充指，今年9月26日至11月1日期間，抵港人士中共有455名入境人士申報曾於三個月內確診，並於抵港時核酸檢測呈陽性，他們均被評為應不具傳染性的康復個案，故無須接受隔離或「紅碼」限制。

港府表示，現行入境防疫安排，所有入境人士均須於預定起飛時間前24小時內進行快測，取得陰性結果並透過衞生署健康及檢疫資訊申報表申報方可登機來港；而自6月起，曾於3個月內確診的來港人士，即使登機前核酸檢測仍呈陽性，只要24小時內的快測結果為陰性仍可登機來港。

如抵港人士於機場核酸檢測呈陽性，而其電子健康申報近日曾確診，衞生署會根據其申報感染紀錄及檢測結果數據，評估將其界定為已康復個案或確診輸入個案，並以此決定適用的檢疫或隔離安排。

根據衞生署紀錄，今年9月26日至11月1日期間，抵港人士中共有455名入境人士申報曾於3個月內確診，並於抵港時核酸檢測呈陽性，他們均被評為應不具傳染性的康復個案，故無須接受隔離或「紅碼」限制。衞生防護中心亦會跟進該些人士其後定期核酸檢測結果，確定他們持續不具傳染性。

就財政司司長陳茂波個案，港府指，其於機場進行核酸檢測採樣，Ct 值處於康復個案的範圍內。中心審視其臨床情況包括沒有病徵，並於登機前取得快速抗原測試陰性結果，評估屬於已康復個案，無須隔離亦不受「紅碼」限制。而陳茂波出席國際金融領袖投資峰會，須遵守其他適用於海外來港參與峰會人士的措施，而財政司司長亦已表示為審慎起見不會參與峰會宴會。

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記者：鄧凱文、林曉君