【防疫鬆綁】食肆酒吧今恢復宵夜堂食　「一條龍」玩樂迎世界盃熱潮 

▲ 食肆酒吧今恢復宵夜堂食，可「一條龍」玩樂迎世界盃熱潮。資料圖片

熱帶風暴「尼格」逐漸遠離本港，風雨過後，餐飲業今日起迎來「解禁」，政府今天起取消餐廳及酒吧等處所的營業時間限制，業界坦言望穿秋水，終於等到恢復宵夜堂食，預計晚市可做多輪生意，加上本月底便是四年一度世界盃開鑼，業界料市民可以「一條龍」玩樂，外出吃飯後再到酒吧觀賞球賽，同時帶動食肆及酒吧生意。

政府多次放寬防疫措施，惟食肆堂食早前只能營業至午夜12時，酒吧、卡拉OK及派對房間則營業至凌晨2時。由今日起，餐飲及酒吧等表列處所，堂食及營業時間限制將全面解除，是疫情逾2年多以來首度准許通宵堂食。

敘福樓集團主席兼行政總裁黃傑龍表示，過去一段時間凌晨後禁止堂食，「香港無咗宵夜市場近3年」，市民習慣早食飯早回家，令宵夜市場消失，期望放寬可讓市民生活復常，再次重拾夜生活。

他指，取消限制後，主打宵夜的食肆如潮州打冷、打邊爐、雞粥店等會比較受惠，而取消堂食時間限制後，料普通食肆一般最少可多做1輪生意。他提及本月底世界盃，部分食肆或會播放賽球，不少市民人吃飯後亦再去酒吧觀賽，料可帶動食肆及酒吧生意，認為放寬限制亦算合時。

酒吧業則期望在加上世界盃氣氛帶動下，酒吧人流料大幅增加50%，業界生意額有望回復疫情前的水平。香港酒吧業協會主席錢雋永指出，預計屆時每日可做3輪生意，需增聘多1倍人手應對，相信是2年半疫情以來，業界生意最暢旺的一年。

連鎖快餐店麥當勞發言人表示，因應政府最新公布的防疫政策，今日起全綫250間餐廳的堂食時間將回復正常，當中包括88間24小時營業的餐廳。現時24小時的麥當勞在凌晨時分只供外賣，將可以恢復堂食。

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記者 陳麗娜、蘇文軒