【尼格逼港】尼格昨日中心東側風力達到暴風程度　為有記錄以來第3個11月8號波

▲ （林宇翔攝）

天文台在最新一篇天氣隨筆表示，昨日（2日）尼格尼格中心東側的風力達到暴風程度，最終在今日（3日）凌晨時分於本港以南40公里左右掠過。尼格是自1946年有記錄以來第三個有需要於11月發出八號烈風或暴風信號的熱帶氣旋，對上一次11月的八號波已是1972年。

天文台指，隨著尼格靠近廣東沿岸，受東北季候風及較涼海水影響，其強度於昨日逐漸減弱，惟本港昨日早上普遍吹強風，高地間中吹烈風。

根據天文台與飛行服務隊合作的下投式探空資料顯示，早上尼格中心東側的風力達到暴風程度，而各大電腦模式頗為一致地預報尼格會在昨日稍後於本港以南150公里內掠過，基於當時的氣象數據及公眾安全考慮，天文台於昨日下午1時40分發出了八號烈風或暴風信號。

天文台表示，尼格最終在今日凌晨時分於本港以南40公里左右掠過，加上受尼格雨帶影響，本港東部及南部部分地區吹烈風，高地更間中達暴風程度。隨著尼格移入珠江口，本港風力普遍減弱，天文台在今早5時20分改發三號強風信號，所有熱帶氣旋警告信號亦於早上6時20分取消。

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責任編輯：李榮忠