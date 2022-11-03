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【萬千星輝頒獎典禮2022】傳《新四十二章》趕及再上架　不和花旦龔嘉欣+陳瀅一同競逐視后

娛樂 10:21 2022/11/03

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龔嘉欣與陳瀅將一同競逐視后。

TVB劇《新四十二章》早前被指因未能趕及獲取內地批文而需要押後播放，並由《法證先鋒V》頂替成為台慶劇，《新四十二章》女主角龔嘉欣因此減低獲得視后的機會。

不過，有消息指《新四十二章》仍能趕及於今年上架且列入《萬千星輝頒獎典禮2022》候選名單內，似乎龔嘉欣將會與宿敵陳瀅一同於台慶頒獎禮上競逐視后。

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《法證先鋒V》成台慶劇

《新四十二章》因批文問題而未能成為今年台慶劇，《法證先鋒V》則隨即被調動成為台慶劇，而外間亦傳出蔡思貝憑此劇再當視后。

然而最新消息指出，《新四十二章》終能趕及於今年上架，首播日期暫定為12月5日，屆時將接替《超能使者》播出，雖然未能成為今年台慶劇，但該劇仍然能列入《萬千星輝頒獎典禮2022》候選名單內，代表着龔嘉欣有望爭取視后。

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龔嘉欣呼聲高

入行16年的龔嘉欣為第三代四葉女，她於19歲接拍《盛裝舞步愛作戰》並踏上銀色旅途，曾經擔任體育台及財經資訊台主持亦醉心演戲，先後當過閒角亦當過女主角。

她於2015年憑《幕後玩家》奪得女配角，並於2020年憑《香港愛情故事》獲得最受歡迎電視女角色，演技備受肯定。

今年，龔嘉欣於《十八年後的終極告白2.0》表現亮眼，劇中四場喊戲獲讚有層次，當時已獲網民力捧爭奪視后，呼聲甚高。

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不和傳聞

龔嘉欣較早前於訪問中提及過陳瀅，指二人於同年出生，不過自己早於19歲便簽約TVB，捱至今時今日且拍過數套台慶劇，不過競爭多份屬好事，可以百花齊放，但她指自己是不一樣的。

二人早已傳出已結怨的傳聞，加上龔嘉欣的訪問內容，令網民認為龔嘉欣及陳瀅不和。

龔嘉欣的宿敵陳瀅憑《美麗戰場》競逐視后，劇集亦於播出時成為網民熱話，討論度甚高，因而陳瀅亦被看高一線。

撰文 : TOPick柴犬出動

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