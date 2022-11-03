【錢國偉遺孀】陳宛蔚重返職場回TVB當經理人 　 Calinda盼重新出發：為女兒做好榜樣

▲ 為了囡囡要加油！

前TVB綜藝節目金牌監製錢國偉於2020年因胰臟癌離世，遺下妻女。這段日子以來，遺孀陳宛蔚（Calinda）母兼父職，全心全力照顧年僅4歲的女兒Abby，盼盡自己能力，給囡囡感受到愛，不覺孤單。

【錢國偉設靈】金牌監製錢國偉明天設靈 遺孀陳宛蔚：Love you forever!

重返職場返TVB做經理人

據知陳宛蔚已走出喪夫傷痛，兩個月前重返職場，返TVB退居幕後做藝員經理人，不時陪伴藝人出席大小活動，當中包括Wilson生前好友黎諾懿、麥美恩、朱智賢、邵珮詩、應屆港姐亞軍許子萱、季軍梁超怡及友誼小姐刑慧敏等。

Calinda接受傳媒訪問時透露決定重返職場，是希望為女兒做好榜樣，亦為自己和小朋友重新出發，又感謝各界朋友關心：「冇人想我暱埋喺屋企，覺得應該出嚟接觸多啲人，以前太依賴老公。」

▲ 為女兒重新出發。

感謝黎諾懿幫忙

其實Calinda婚後曾與錢國偉開製作公司，拍電影、搞活動，還有管理藝人等相關經驗，又指對這行很感興趣，而能加入TVB做經理人，原來全靠黎諾懿幫忙引薦，以及樂易玲的慰問關心。

Calinda表示在老公患病時已沒有工作一段時間，初時亦曾擔心自己不能勝任，幸好黎諾懿很好，在其監製的《仨心友行》已經叫她幫手，跟着他邊學邊做。

她續指當第一次上去見樂小姐，對方說：「你一個女人仔，成日諗起你」並叫她在熟悉的環境重新出發。

現年40歲的陳宛蔚於2007年參加香港小姐入選24名，其後加入TVB，在錢國偉監製的《味分高下》與《味分高下》中擔任「味之天使」的「雜果賓治」，並參與過多套劇集演出，不過都是以閒角為主。

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