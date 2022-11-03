【販賣毒品】警方葵涌拘14歲仔檢CBD煙油電子煙機　新蒲崗工廈再起88萬元毒品

▲ 警方葵涌拘14歲仔檢CBD煙油電子煙機，新蒲崗工廈再起88萬元毒品。（警方圖片）

葵青警區特別職務隊人員根據線報及經深入調查後，昨日（2日）上午約10時20分持手令搜查葵涌葵芳邨的一個單位，在單位內檢獲一枝懷疑含有大麻二酚（CBD）煙油的電子煙機及一批懷疑宣傳未完稅香煙的單張。人員拘捕單位內一名14歲本地男童。

其後，人員同日下午搜查新蒲崗爵祿街一工廈單位，並檢獲約400.9克懷疑霹靂可卡因、約238克懷疑可卡因粉末、約33克懷疑「冰」毒及一批懷疑毒品包裝工具。另外，人員檢獲一批懷疑宣傳非法賭博的單張。行動中檢獲的毒品總市值共約88.5萬元。

人員經調查後，懷疑該批宣傳單張會在葵青區內派發。該名十四歲男童涉嫌「管有第一部毒藥」、「藏有工具可作非法用途」及「販運危險藥物」被捕，現正被扣留調查。

警方強調，對所有毒品活動均採取零容忍態度，會繼續進行打擊毒品行動。 同時，警方重申，販毒屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可被判處終身監禁及罰款500萬元，市民切勿以身試法。

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責任編輯：李榮忠