▲ 《飯戲攻心》票房破7000萬找數自彈自唱《毒藥之歌》，黃子華：「唔好再叫我除褲！」

電影《飯餐攻心》叫好叫座，上映至今票房一直飆升，現已達到7200萬。男主角黃子華早前與導演陳詠燊、王菀之、林明禎、陳湛文舉行直播時，曾向觀眾承諾若票房達7000萬，便會跟大家分享他當年被封為「票房毒藥」的感受。

子華神昨晚上載「找數片」到電影公司的社交網站，他以自彈自唱的形式，講述被封「票房毒藥」的心路歷程。

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黃子華早前答應觀眾，《飯戲攻心》票房破7000萬，便會公開分享當年被封「票房毒藥」的感受。昨晚他把影片上載到安樂電影的社交網站，架上太陽眼鏡的子華對著鏡頭謂：「而家講呢啲嘢好尷尬，到底係自戀定自憐？好核突。所以用另一個方法講可能容易啲。」

此時子華拿出結他，自唱自唱《毒藥之歌》，並指自己已經十年八載無唱歌，希望大家多多包涵。相信歌詞同樣出自子華神手筆，一來就唱到：「從前 有個藝人 佢好紅 係票房鶴頂紅 佢用一隻 一蚊一隻雞 自斷米路好架勢」、「佢朋友無普通人 唔係影帝就係電影嘅神」。

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在間奏時子華坦言當年因為《一蚊雞保鑣》票房失利而被封「票房毒藥」：「個陣時都幾絕望。」對於20年後的今日，憑《飯戲攻心》翻身，他再唱歌：「不過你放心 我唔會囂 因為剎那光輝唔係永恆 呢套7000 下套要留神 一朝得志唔好意思 打回原型話咁易」，子華趁機宣傳將於明年上映的新戲《毒舌大狀》。

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在片尾他表示希望大家不要再叫他「除褲：「我唔係王菀之、張繼聰，搞啱啱呢段嘢係難過除褲好多架，唔好再叫我除褲。除非！下次《毒舌大狀》又有好好成績啦！」

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